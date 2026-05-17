Malavika Mohanan:తమిళ సినీ నటి మాళవిక మోహనన్ ఓ ఈవెంట్లో ఎదురైన ప్రశ్నలపై స్పందించింది. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి మరియు నటుడు సి. జోసెఫ్ విజయ్ గురించి కొంతమంది రిపోర్టర్లు అడిగిన ప్రశ్నలు తనకు అసౌకర్యంగా అనిపించాయని ఆమె చెప్పింది. ఆ ప్రశ్నలు అవసరం లేని విధంగా ఉన్నాయని, సంచలనంగా మార్చే ప్రయత్నం చేశారని మాళవిక సోషల్ మీడియాలో పేర్కొంది.
ఇటీవల జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మాళవికను విజయ్ గురించి ప్రశ్నించారు. ముఖ్యంగా నటి త్రిష కృష్ణన్ కూడా విజయ్తో కలిసి చాలా చోట్ల కనిపిస్తోందని, ఆమెతో కలిసి ప్రయాణాల గురించి తనకు ఏమైనా తెలుసా అని అడిగారు. ఈ ప్రశ్నకు మాళవిక వెంటనే స్పందిస్తూ “ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు?” అంటూ అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ఆమె సమాధానం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
ఈ ఘటన తర్వాత మాళవిక తన ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చింది. విజయ్ను తాను గత ఏడు సంవత్సరాలుగా తెలుసునని చెప్పింది. ఆయనపై తనకు ఎంతో గౌరవం ఉందని, మంచి స్నేహితుడిగా భావిస్తానని తెలిపింది. విజయ్ ప్రయాణం చాలా అద్భుతంగా ఉందని కూడా పేర్కొంది. మీడియా సమావేశాల్లో అందరూ మర్యాదగా వ్యవహరించాలని ఆమె కోరింది.
మాళవిక ఇంకా మాట్లాడుతూ విజయ్ చాలా క్రమశిక్షణ కలిగిన వ్యక్తి అని తెలిపింది. సినిమా సెట్స్లో చాలా నిశ్శబ్దంగా తన పని చేసుకుంటూ ఉంటారని చెప్పింది. అవసరమైనప్పుడు అందరికీ సహాయం చేసే వ్యక్తి అని కూడా ఆమె ప్రశంసించింది.
ఇద్దరూ కలిసి 2021లో వచ్చిన మాస్టర్ సినిమాలో నటించారు. ఆ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి విలన్ పాత్రలో కనిపించారు. అలాగే ఆండ్రియా జెరెమియా, అర్జున్ దాస్ కూడా ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. కరోనా తర్వాత థియేటర్లకు మళ్లీ ప్రేక్షకులను తీసుకువచ్చిన సినిమాల్లో మాస్టర్ ఒకటిగా నిలిచింది.
ఇప్పుడు విజయ్ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. నటుడిగా భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించిన ఆయన, రాజకీయాల్లో కూడా తనదైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. గతంలో ఎన్.టి. రామారావు, ఎం.జి. రామచంద్రన్, జె. జయలలిత లాంటి నటులు రాజకీయాల్లో విజయవంతమైనట్లే విజయ్ కూడా ఇప్పుడు అదే దారిలో ముందుకు సాగుతున్నారు.