Manju Warrier: 47 ఏళ్ల వయస్సులో యంగ్ హీరోయిన్లకు పోటీగా ఇండస్ట్రీని ఊపేస్తున్న హీరోయిన్..!

Manju Warrier Latest Photos: ఏజ్ అనేది జస్ట్ నంబర్ మాత్రమే అనే మాట మళయాళ హీరోయిన్ మంజు వారియర్కి సరిగ్గా సూట్ అవుతుంది. 47 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఎప్పటికీ తరగని అందంతో ఆకర్షిస్తోంది. ఎంతమంది కుర్ర హీరోయిన్లు వచ్చినా, తనకు తానే సాటి అనిపించుకుంది. ప్రస్తుతం పలు సినిమాల్లో నటిస్తూ బిజీగా ఉన్న మంజు వారియర్.. తాజాగా తన లేటెస్ట్ ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా నెట్టింట్లో వైరల్గా మారాయి.
17 ఏళ్లకే సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టింది మళయాళ హీరోయిన్ మంజు వారియర్. అందం అభినయంతో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. గత మూడు దశాబ్దాలుగా తన నటనతో సినీ అభిమానులను అలరిస్తోంది. 47 ఏళ్ల వయసులోనూ యంగ్ హీరోయిన్లకు పోటీనిస్తూ వరుస అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటోంది.
ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన ప్రారంభంలోనే వరుస హిట్స్ అందుకుని ఒక్కసారిగా స్టార్డమ్ సొంతం చేసుకుంది. ఓవైపు సీనియర్ హీరోలకు జోడీగా నటిస్తూనే, మరోవైపు లేడీ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలతో బిజీగా గడుపుతోంది.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే మంజు వారియర్.. తాజాగా తెల్ల చీరలో దిగిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. వైట్ శారీలో రాజహంసలా మెరిసిపోతున్న ఈ ఫోటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
మంజు వారియర్ పర్సనల్ లైఫ్ విషయానికొస్తే కెరీర్ మంచి ఫామ్లో ఉండగానే పెళ్లి చేసుకుని సినిమాలకు దూరమయ్యింది. దాదాపు 20 ఏళ్ల పాటు నటనకు దూరంగా ఉన్న మంజు వారియర్.. భర్త చేసిన మోసంతో అతడి నుంచి విడాకులు తీసుకుంది.
ఇక 20 ఏళ్ల తర్వాత సినిమాల్లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చిన మంజు వారియర్.. ప్రస్తుతం తమిళం, మలయాళం భాషలలో వరుస హిట్స్ అందుకుంటూ టాప్ హీరోయిన్గా దూసుకుపోతుంది.
అయితే సినిమాలే కాకుండా మంజు వారియర్కు బైక్ రైడింగ్ అంటే ఎంతో మక్కువ. షూటింగ్ నుండి కాస్త బ్రేక్ దొరకగానే అలా బైక్పై రైడింగ్లకు వెళ్తుంది. అలాగే నివేదికల ప్రకారం మంజు వారియర్ ఆస్తులు రూ. 142 కోట్లు ఉంటుందని సమాచారం.
మంజు సినిమాలతో పాటు బ్రాండ్స్ ప్రమోషన్స్, సోషల్ మీడియా పోస్టుల ద్వారా భారీగానే సంపాదిస్తుంది. అలాగే ఒక్కో సినిమాకు రూ. 50 లక్షల నుంచి రూ. కోటి వరకు రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటుందని సమాచారం.