/Interesting Facts: ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు.. ఏకంగా ఏడుగురు ముఖ్యమంత్రులతో నటించిన ఏకైక నటి.. ఎవరో తెలుసా..?

Manorama Acted With 7 Chief Ministers: హాస్యనటిగా.. క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా దాదాపు 1000 పైగా సినిమాల్లో మెప్పించారు సీనియర్ నటి మనోరమ. తమిళ భాషలో ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించిన ఆమె.. మలయాళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. మనోరమ ఖాతాలో ఓ అరుదైన రికార్డు కూడా ఉంది. ఏకంగా ఏడుగురు ముఖ్యమంత్రులతో కలిసి ఆమె నటించడం విశేషం..
పెరరిగ్నార్ అన్నా 1967 నుంచి 1969 వరకు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. అంతకుముందు ఆయన రంగస్థల నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. మనోరమ ఆయనతో కలిసి నాటకాలలో నటించారు.
1969 నుంచి 2011 వరకు ఐదుసార్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా డీఏంకే అధినేత కరుణానిధి పనిచేశారు. ఆయన ముందు నాటకాల్లో నటించి.. ఆ తరువాత చిత్ర పరిశ్రమలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఒక నాటకంలో మనోరమ ఆయనతో కలిసి నటించారని చెబుతారు.
అగ్ర నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుని.. ఏఐఏడీఎంకే పార్టీని స్థాపించి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఎంజీ రామచంద్రన్. 1977 నుంచి 1987 వరకు దాదాపు 10 సంవత్సరాల పాటు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. మనోరమ ఆయనతో కలిసి ‘అన్బే వా’, ‘ఎంగల వీట్టు పిళ్ళై’, ‘ఆనంద జ్యోతి’, ‘ధర్మం తలైక్కకుం’ తదితర సినిమాల్లో నటించారు.
స్టార్ హీరోయిన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న జయలలిత.. 1991 నుంచి 2016 వరకు ఆరుసార్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. కందన్ కరుణై, పటకోట్టి, అన్నై వేలన్కన్ని, పట్టికాడ పట్టణమా వంటి అనేక చిత్రాలలో జయలలితో కలిసి మనోరమ నటించారు.
టీడీపీ వ్యవస్థాపకులు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్.. 1983 నుంచి 1995 వరకు మూడుసార్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. ఎన్టీఆర్తో కలిసి మనోరమ అనేక సినిమాల్లో యాక్ట్ చేశారు.
డీఎంకే అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ కేవలం ఒకే ఒక సినిమా 'ఓరే రథం'లో నటించారు. ఈ సినిమాలో మనోరమ కూడా నటించారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దిశగా అడుగులు వేస్తున్న టీవీకే విజయ్తో కలిసి మనోరమ 'సెంతురపాండి', 'రసికన్', 'దేవ' వంటి సినిమాల్లో నటించారు.