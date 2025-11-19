English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Star Actress: ధనుష్ కమిట్‌మెంట్ అడిగాడు.!. ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి మరీ.. బాంబు పేల్చిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఏమైందంటే..?

Manya anand allegations on hero dhanush: ధనుష్ కు చెందిన ప్రాజెక్ట్ లో అవకాశం ఇస్తామని చెప్పి తనకు ముందుగా కమిట్ మెంట్ ఇవ్వాలని డైరెక్ట్ గా అడిగారన్నారు. కనీసం ధనుష్ కోసం కూడా ఆపనిచేయరా అంటూ బలవంతం చేశారని నటి మాన్య ఆనంద్ షాకింగ్ నిజంను బైటపెట్టింది. ఈ అంశం మరోసారి మూవీ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
 
సినిమా ఇండస్ట్రీలో తరచుగా కాస్టింగ్ కౌచ్ లను గురించి వింటు ఉంటాం. చిన్న ఆర్టిస్ట్ ల నుంచి స్టార్ హీరోయిన్ల వరకు కూడా తరచుగా వేధింపుల అంశం వార్తలలో ఉంటుంది. కొంత మంది తమకు చాన్స్ ల పేరిట వేధించారని, కమిట్ మెంట్ ఇస్తే మంచి అవకాశం ఇస్తామని చెప్పారని పబ్లిక్ గా చేప్తుంటారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో చూస్తుంటాం.  

కొంత మంది స్టార్ హీరోయిన్లు, ఆర్టిస్ట్ లు తమకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని అందరితో పంచుకుంటారు. కానీ ఇంకొంత మంది మాత్రం సైలెంట్ గా పక్కకు తప్పుకుంటారు. అయితే.. తాజాగా.. కోలివుడ్ కు చెందిన ఒక నటి హీరో ధనుష్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.   ఇప్పటికే ధనుష్, నయన తార వివాదం కోర్టు లో ఉంది.  

ఈ క్రమంలో తాజాగా..  ప్రముఖ టీవీ నటి మాన్యా ఆనంద్ ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో  చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ధనుష్ హీరోగా చేస్తున్న ఒక మూవీలో ముఖ్యమైన పాత్ర ఇస్తామని చెప్పి ఆయన మేనేజర్ శ్రేయాస్  తనను సంప్రదించాడని చెప్పుకొచ్చింది.  

దీనికి తాను కూడా ఫుల్ ఎక్జైట్ అయ్యానని చెప్పుకొచ్చింది. అయితే.. అతను మూవీ గురించి మాట్లాడుతూ.. ఒకసారి కమిట్ మెంట్ గురించి వల్గర్ గా మాట్లాడాడని చెప్పుకొచ్చింది.  

ఈ మాటలతో షాక్ అయిన తాను కొంచెం భయపడినట్లు చెప్పుకొచ్చింది. అయిన కూడా వెనక్కు తగ్గని అతగాడు.. కనీసం.. ధనుష్‌తో ‘అడ్జస్ట్మెంట్’ చేయాలని ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు ఆమె ఆరోపించింది.  

ఇంకా తనకు వారి అసలు ఉద్దేష్యం తెలిసిపోయిందని ఆ నంబర్ ను బ్లాక్ చేసినట్లు చెప్పుకొచ్చింది. ఈ  కామెంట్స్ కోలివుడ్ లో రచ్చను రాజేశాయి. తాజాగా..ఈ వివాదంపై ధనుష్ పీఆర్ టీమ్ రియాక్ట్ అయ్యారు. 

అసలు మాన్యా ఆనంద్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కౌంటర్ ఇచ్చారు. కొంత మంది తమ  మేనెజర్ పేరు చెప్పుకొని ఏదో నెంబర్ తో ఎవరో మాట్లాడరని అన్నారు. పూర్తిగా వివరాలు తెలుసుకొకుండా తమపై అసత్య ఆరోపణలు చేయడం సమంజసం కాదని ధనుష్ టీమ్ చెప్పింది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం మాన్య ఆనంద్ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.  

Actress Manya Anand Hero Dhanush Kollywood Manya anand on casting couch Actress manya anand controversy Manya anand allegations on Dhanush

