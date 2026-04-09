Actress Meena 100 Crore News: తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో బాలనటిగా సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన మీనా.. ఆ తర్వాత స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది. 90వ దశకంలో నటి మీనా.. రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ వంటి అగ్ర నటుల సరసన సినిమాల్లో నటించింది. అయితే తాజాగా మరోసారి తన వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల వార్తల్లోకి వచ్చింది నటి మీనా. తాజాగా ఆమె నివసిస్తున్న ఓ ఇంటిని కోట్ల రూపాయలకు అమ్మేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హీరోయిన్ మీనా గురించి తమిళ, తెలుగు, మలయాళ, కన్నడ ప్రేక్షకులకు పరిచయమే. తన అమాయకమైన ముఖంతో ఎన్నో సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించింది నటి మీనా. మీనా ఇప్పటివరకు రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్, విజయకాంత్, సత్యరాజ్, అజిత్, శరత్కుమార్ వంటి అనేక మంది నటుల సినిమాల్లో హీరోయిన్గా నటించింది. ఆమె నటించిన సినిమాల్లో ఎక్కువ శాతం సూపర్ హిట్గా నిలవడం విశేషం.
ఒకానొక సమయంలో బిజీ హీరోయిన్గా ఉన్న నటి మీనా.. 2009లో విద్యాసాగర్ అనే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంది. ఆ తర్వాత వారిద్దరికి ఓ కుమార్తె జన్మించింది. ఆమె పేరు నైనికా. ఆ పాప 'పోలీసోడు' సినిమాలో హీరో విజయ్, హీరోయిన్ సమంత కుమార్తెగా (బుల్లిపాప) తెరపై కనిపించింది.
మీనా భర్త విద్యాసాగర్ 2022లో లంగ్స్ సమస్యతో మరణించాడు. అయితే ఇటీవలే ఆమె రెండో పెళ్లికి రెడీ అయ్యిందనే పుకార్లు బాగా వినిపించాయి. అయితే ఆ రూమర్లపై స్పందించిన నటి మీనా.. అలాంటి వార్తలు ఎంతో బాధను కలిగిస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
20 ఏళ్ల క్రితం మీనా తీసుకున్న ఒక తెలివైన నిర్ణయం ఇప్పుడు ఆమెను ఆర్థికంగా బలంగా ఉంచింది. ఆమె 20 ఏళ్ల క్రితం రూ.10 కోట్లతో ఒక ఇల్లు కట్టించుకుంది. ఆ ఇంటిని కళాత్మకంగా, చరిత్రను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎంతో అందంగా నిర్మించారట.
ఆధునిక భవనాల మధ్య ఉన్న ఆ ఇంటిని కొనడానికి ఒక అమెరికన్ జంట చాలా కాలంగా ఆసక్తి చూపుతున్నారని సమాచారం. ఇప్పుడు నటి మీనా ఆ ఇంటిని వారికి సుమారు రూ.100 కోట్లకు అమ్మినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై మీనా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయకపోవడం గమనార్హం.