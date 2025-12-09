Actress Meena: నటి మీనా ఇంట్లో మొదలైన పెళ్లి సంబరాలు.. ఎప్పుడంటే..!

Actress Meena Marriage : వందల కొద్ది సినిమాలు చూసి తనకంటూ ఎంతో పాపులారిటీ.. సంపాదించుకున్న హీరోయిన్ మీనా. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా పరిచయమైన మీద ఇప్పటికీ కూడా.. కొన్ని ప్రధానమైన పాత్రల్లో.. సినిమాల్లో కనిపిస్తూ అభిమానులను మెప్పిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈమె గురించి ఒక వార్త .. ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంటుంది..
చిరంజీవి, నాగార్జున, వెంకటేష్ లాంటి హీరోలతో వరస విజయాలు అందుకున్న హీరోయిన్ మీనా. సీనియర్ హీరోలు నాగేశ్వరరావు, రామారావు లాంటి వారి సినిమాల్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్టుగా కనిపించిన మీనా.. ఆ తర్వాత హీరోయిన్ గా మరి తెలుగులో ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలు తన ఖాతాలో వేసుకుంది.
సినిమాల్లో అవకాశాలు తగ్గుతున్న క్రమంలో 2009లో.. విద్యాసాగర్ అనే బిజినెస్ మాన్ ని పెళ్లి చేసుకుంది. వీళ్ళిద్దరికీ నైనిక.. అనే పాప కూడా జన్మించింది.. ఈ పాప కూడా కొన్ని సినిమాలలో నటించి తనకంటూ పేరు సంపాదించుకుంది.
ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల మీనా భర్త 2022 రెండు కరోనా టైంలో మరణించారు. ఇక అప్పటినుంచి.. ఒంటరిగానే ఉంటే తల పాప బాగోకులు చూసుకుంటూ గడుపుతోంది మీనా. ఇకమీద ఈమధ్య కూడా దృశ్యం 2 సినిమాలో కనిపించి మెప్పించిన సంగతి తెలిసిందే.
ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు చాలా రోజుల తర్వాత మీనా రెండో పెళ్లికి సిద్ధమయింది అన్న వార్తలు గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి. ఇంతకుముందు కూడా మీన.. ధనుష్ ని ప్రేమించినట్టు వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి.
అయితే వీటి పైన కొంచెం గట్టిగానే స్పందించింది ఈ నటి. అవన్నీ పుకార్లు మాత్రమే అన్ని…ఇలాంటివి నమ్మొద్దు అని చెప్పకు వచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు మరోసారి మీనా పెళ్లి గురించి కోలీవుడ్ మీడియా వర్గాలు కథనాలు ప్రచారిస్తుండగా.. దీనిపైన ఈ హీరోయిన్ ని ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి.