Actress Meena: మీకు ఫ్యామిలీస్ లేవా..?.. రెచ్చిపోయిన సీనియర్ నటి మీనా.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Meena angry on rumours on social media: నటి మీనా సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న రూమర్స్ పై మండిపడ్డారు. భర్త చనిపోయి బాధలో ఉన్న తనకు వారంలోనే పెళ్లి చేసుకుంటుందని ప్రచారం చేశారని వాపోయింది. 
ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో ముఖ్యంగా సెలబ్రీటీల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారు. ప్రతి దానికి ఏదో ఒకటి పుకార్లు క్రియేట్ చేసి వారి పర్సనల్ లైఫ్ ను బజారున పడేస్తున్నారు. ఎవరితో అయిన క్లోజ్ గా మాట్లాడితే డేటింగ్ అని, నవ్వితే పెళ్లి చేసుకుంటున్నారని ప్రచారం చేస్తున్నారు.   

ముఖ్యంగా లేడీస్ విషయంలో డ్రెస్ కాస్త ఉబ్బెత్తుగా ఉంటే.. ప్రెగ్నెంట్అని, కొన్ని రోజులుగా జంటగా కన్పించకుంటే డైవర్స్ అంటూ సెలబ్రీటీలకు నరకం చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇలాంటి వేధింపుల్ని చాలా మంది లైట్ తీసుకుంటే కొంత మంది మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు ఇచ్చిపడేస్తుంటారు.ఈ క్రమంలో నటి మీనా తాజాగా.. తనపై వస్తున్న రూమర్స్ పై సీరియస్ అయ్యారు.  

సీనియర్ నటి మీనా జగపతి బాబు హోస్ట్ గా చేస్తున్న జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా కార్యక్రమానికి అతిథిగా వచ్చారు. ఈ క్రమంలో గతంలోని తన సినిమాలు, తన అనుభవాల్ని మరోసారి అభిమానులతో పంచుకున్నారు. రజనీకాంత్, బాలయ్య, వెంకటేష్,సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మొదలైన స్టార్ హీరోలతో నటించినట్లు చెప్పారు. కూతురుగా, వారి సరసన హీరోయిన్గా నటించిన విషయాల్ని పంచుకున్నారు. 

సీతారామయ్య గారి మనవరాలు తన కెరీర్ లోనే కీలక మలుపు అని చెప్పుకొచ్చారు.  చాలా మంది నిర్మాతలు తన దగ్గరకు వచ్చి ఫ్లాప్ లో ఉన్నామని, తక్కువ బడ్జెట్ అంటూచెబితే వారుచెప్పిన దానికే రెమ్యునరేషన్ కు ఓకె చెప్పానని, కానీ సినిమాలు సూపర్ హిట్ లు అయ్యాక మాత్రం మరల తిరిగి వచ్చేవారుకాదని మాట్లాడరు.  అదే విధంగా మళయాళం దృశ్యం మూవీ తీసేటప్పుడు తనకు రెండెళ్ల పాప ఉందని చెప్పానన్నారు.

 తన పాపను వదిలి ఉండలేనని చెప్పిన కూడా మూవీ యూనిట్ తనను ఊహించుకుని కథను రాశామని, ఇతరుల్ని ఆ సినిమాలో హీరోయిన్గా అనుకోలేదని బలవంతం చేసి మరీ తనతో ఆ మూవీ చేయించినట్లు చెప్పారు.  మరోవైపు నటి మీన కెరిర్ పీక్స్ లో ఉన్నప్పుడు.. 2009లో విద్యాసాగర్ తో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి ఒక పాప కూడా ఉంది. అయితే.. 2022లో అనార్యోగ్యం కారణాలతో విద్యాసాగర్ ఆకస్మికంగా మరణించాడు. అయితే.. తన భర్త చనిపోయిన వారంకే తాను రెండో పెళ్లికి రెడీఅయిపోయానని వార్తలు రాశానని చాలా ఎమోషనల్ అయ్యింది.

ఈ విధంగా ఫెక్ వార్తలు రాసేవారికి కుటుంబాలు ఉండవా...?.. అంటూ మీనా సీరియస్ అయ్యింది. ఇండస్ట్రీలో ఎవరు డైవర్స్ తీసుకున్నాన నాతోనే పెళ్లి అంటూ రాశారని, ఈ విధంగా రాతలు చూస్తే తనకు అసహ్యంగా ఉండేదని మీనా ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది . అదే విధంగా నటి మీనా.. దివంగత నటి సౌందర్యతో తనకున్న అనుబంధాన్ని కూడాగుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రమాదంకు ముందు తాను కూడా సౌందర్యను కలవాలని అనుకున్నానని కానీ షూటింగ్ బిజి షెడ్యూల్ వల్ల కలవలేకపోయానని, ఇంతలోనే ఘోరం జరిగిపోయిందని నటి మీనా బాధపడ్డారు.  ప్రస్తుతం మీనా..  మూకుతి అమ్మన్2 లో నటిస్తుంది.  

