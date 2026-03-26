Actress Meena: 45 ఏళ్ల వయసులో చేసేది 20 ఏళ్ల వయసులోనే మొదలుపెట్టాలి.. మీనా ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యాఖ్యలు..!

Meena Personal Life: సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతో పేరు సంపాదించిన ప్రముఖ నటి మీనా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్న వయసులోనే బాలనటిగా సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి, తర్వాత స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగిన ఆమె, దాదాపు మూడు దశాబ్దాల పాటు ప్రేక్షకులను అలరించారు. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ వంటి అనేక భాషల్లో వందకు పైగా సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు పొందారు.
బాలనటిగా తన కెరీర్ను ప్రారంభించిన మీనా, తర్వాత హీరోయిన్గా మారి అగ్ర హీరోలందరితో కలిసి నటించారు. చిరంజీవి, రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్, నాగార్జున, వెంకటేష్ వంటి స్టార్ హీరోలతో కలిసి పనిచేసి హిట్ జోడీగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఆమె అందం, నటన, డ్యాన్స్తో అప్పట్లో టాప్ హీరోయిన్లకు గట్టి పోటీ ఇచ్చారు.
వ్యక్తిగత జీవితంలో 2009లో విద్యాసాగర్ను వివాహం చేసుకున్న మీనాకు నైనిక అనే కుమార్తె ఉంది. కానీ 2022లో ఆమె భర్త మరణించడం ఆమె జీవితంలో పెద్ద దెబ్బగా మారింది. ఆ సంఘటన తర్వాత కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నా, కుటుంబ సభ్యులు మరియు స్నేహితుల సహాయంతో మళ్లీ తన కెరీర్ను ప్రారంభించారు.
ఇటీవల మీనా సోషల్ మీడియాలో చేసిన ఒక పోస్ట్ చాలా వైరల్ అయింది. ముఖ్యంగా యువతకు ఉపయోగపడేలా జీవితం గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు ఆమె పంచుకున్నారు. “మీరు 45 ఏళ్ల వయసులో విజయవంతం కావాలంటే, 20 ఏళ్ల వయసులోనే దానికి పునాది వేయాలి. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే చిన్న వయసులోనే జాగ్రత్తలు ప్రారంభించాలి. భవిష్యత్తు అనేది ఒక్కసారిగా రాదు, మనం ఈ రోజు తీసుకునే నిర్ణయాల వల్లే అది ఏర్పడుతుంది” అని ఆమె చెప్పింది.
ఇది మాత్రమే కాదు, చిన్న తప్పిదాలు కూడా భవిష్యత్తులో పెద్ద సమస్యలుగా మారుతాయని ఆమె హెచ్చరించారు. కాబట్టి యువత ఇప్పటి నుంచే సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
ఇప్పటికీ మీనా తన అందం, ప్రతిభతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉన్నారు. సినిమాలతో పాటు టీవీ షోలు, సోషల్ మీడియాలో కూడా యాక్టివ్గా ఉంటూ అభిమానులతో టచ్లో ఉంటున్నారు. ఆమె చెప్పిన ఈ జీవన పాఠాలు ప్రస్తుతం నెటిజన్లలో వైరల్ అవుతూ ఆకట్టుకుంటున్నాయి