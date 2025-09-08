English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Meena: స్టార్‌ హీరోపై మీనా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. '3 నెలల పాప ఉన్నా నన్ను బలవంతం చేశారు'

Meena Shocking Comments Star Actor Forced Me While Movie Shooting: ఒకప్పుడు స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా విశేష గుర్తింపు పొందిన నటి మీనా  ప్రస్తుతం అడపదడపా సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే తనతో నటించిన స్టార్‌ హీరోపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనకు మూడు నెలల పాప ఉన్నా కూడా తనను బలవంతం చేశారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
హీరోయిన్‌ మీనా 90 కాలంలో అందరికీ ఇష్టమైన నటి. తెలుగుతోపాటు తమిళం, మలయాళ సినిమాలతో మీనా బిజీగా గడిపారు. చిరంజీవి, వెంకటేశ్‌, రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ వంటి ప్రముఖ నటులతో మీనా నటించారు. కన్నడలో కూడా విశేష గుర్తింపు పొందారు.

నటిగా రీఎంట్రీ ఇచ్చిన మీనా 'దృశ్యం' సినిమాతో భారీ విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఆ సినిమాలో మలయాళ స్టార్‌ హీరో మోహన్‌ లాల్‌తో మీనా కలిసి నటించారు. తెలుగులో వెంకటేశ్‌తో మీనా జతకట్టిన విషయం తెలిసిందే. అయితే దృశ్యం సినిమా విషయమై ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో కీలక ప్రకటన చేశారు.

తాను పాపకు జన్మనిచ్చిన మూడు నెలల తర్వాత దృశ్యం సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైందని మీనా తెలిపారు. తన కుమార్తె నైనిక జన్మించడంతో తాను సినిమా చేయలేనని చెప్పినట్లు మీనా వివరించారు. అయితే ఈ సినిమా కోసం తనను బలవంతం చేశారని పేర్కొన్నారు.

'మోహన్ లాల్ నాకు ఫోన్ చేసి దృశ్యం సినిమాలో నటించాలని బలవంతం చేశారు. అది నువ్వు నటించాల్సిన సినిమా' అని మోహన్‌ లాల్‌ తెలిపారు. అయితే నాకు మూడు నెలల పాప ఉండడంతో తాను చేయలేనని చెప్పినా మోహన్‌ లాల్‌ వినిపించుకోలేదని మీనా వివరించారు.

'మోహన్ లాల్ నాకు సినిమా కథ మొత్తం చెప్పారు. ఆయన పట్టుబట్టి నన్ను సినిమా చేసేందుకు ఒప్పించారు. ఆయన బతిమిలాడి మోహన్‌ లాల్‌ సినిమాను అంగీకరించేలా చేశారు' అని మీనా వెల్లడించారు. సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో మీకు అందరికీ తెలుసు అని హీరోయిన్‌ మీనా వివరించారు. 

దృశ్యం సినిమా చేయకపోతే తాను చాలా కోల్పోయేదానిని అని తర్వాత గ్రహించినట్లు హీరోయిన్‌ మీనా తెలిపారు. ఆమె చెప్పినట్టే తెలుగు, తమిళంలో దృశ్యం సినిమా సంచలన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే.

