Actress Meena: ఆ హీరో నన్ను సెట్స్‌లో బెదిరించే వారు.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన నటి మీనా..

senior actress meena comments on tollywood heroes:  ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తలో చాలా మంది సీనియర్ హీరోలతో నటించే చాన్స్ వచ్చిందని నటి మీనా తన అనుభవాల్ని అభిమానులతో పంచుకున్నారు. అంతే కాకుండా.. ఒక నటుడు అంటే తనకు చాలా భయమని అని చెప్పుకొచ్చారు.
సీనియర్ నటి మీనా తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. గత కొంత కాలంగా తన భర్తను కోల్పోయి బాధలో ఉన్న కూడా ఆమె మరో పెళ్లికి రెడీ అయిపోయిందని, ఇతర హీరోలతో పెళ్లి అంటూ ఆమెను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. దీనిపై పలు మార్లు మీనా ఘాటుగా రియాక్ట్ అయ్యారు.  

అయిన కూడా నటి మీనాపై మాత్రం రూమర్స్ ఆగడంలేదు. ఇటీవల ఆమె కూతురుపై కూడా కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ప్రచారంచేశారు. హీరోయిన్లకు మించిన అందం అంటూ మీనా కూతురు ఫోటోలను వైరల్ చేశారు.

ఈ క్రమంలో తాజాగా.. నటి మీనా తన కెరియర్ గురించి, ఇండస్ట్రీలో వచ్చినప్పుడు తనకు ఎదురైన కొన్ని అనుభవాల గురించి ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు. అతి తక్కువ సమయంలో సీనియర్ హీరోల సరసన నటించే చాన్స్ దొరికిందని చెప్పుకొచ్చారు.

తెలుగుతో అయితే మెగాస్టార్ చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, వెంకటేశ్, రజినీ వంటి స్టార్ హీరోలతో అనేక బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ అందుకుంది. అయితే.. తనకు మాత్రం నటుడు మోహన్ బాబుతో నటించేటప్పుడు కొంత ఇబ్బంది పడ్డానన్నారు.

ఆయన బెదిరిస్తు  తనతో నటించేలా చేసేవారని చెప్పింది. తాను మాత్రం మొదట్లో ఆయన మాటలు విని భయంగా ఫీలయ్యానని, కానీ ఆ తర్వాత ఆయన మంచి తనం తెలిసి రియలైజ్ అయ్యానని చెప్పారు.  ఆయన ఎంతో గొప్పవారని, నటనలో తనకు అనేక మెళకువలు నేర్పారన్నారు. మోహన్ బాబు పిల్లలు  మంచు లక్ష్మి, మంచు విష్ణులతో కూడా తాను  ఆడుకున్నట్లు చెప్పారు.   

సెట్స్ లలో మోహన్ బాబు ఒకవైపు  సీరియస్ గా ఉంటునే అందరితో చలాకీగా నవ్వించే వారని చెప్పింది. ఇక నాగార్జున, చిరంజీవి, వెంకటేష్ లతో ప్రొఫెషనల్గా ఉండేదాన్నని చెప్పుకొచ్చింది.

 మరోవైపుతాను ఫన్నీగా , ఇన్నొసెంట్ రోల్స్ లు చేయడానికి ఇష్టపడేదాన్నని చెప్పింది. ఇదిలా ఉండదా.. మోహన్ బాబు, టాలీవుడ్ హీరోలపై నటి మీనా చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.  

