  • Meena: 49 ఏళ్ల వయసులో రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన హీరోయిన్ మీనా.. అతనితోనే నా పెళ్లి అంటూ..

Meena Marriage : ఒకప్పుడు అందరు స్టార్ హీరోలతో.. ఎన్నో సినిమాలు చేసి సూపర్ అందుకున్న.. అందుకున్న..హీరోయిన్ మీనా. స్టార్ స్టేటస్ లో కొనసాగుతున్నప్పుడే.. పెళ్లి చేసుకుని ఒక పాపను కనింది. ఇక ఆ తరువాత కొద్దిగా సినిమాలకు దూరమైన ఈ నటి దృశ్యం సినిమాతో మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇచ్చింది..
చిన్న వయసు నుంచే తెలుగు సినిమాలకు చాలా చేరువుగా ఉన్న హీరోయిన్ మీనా.. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఎన్నో విజయాలు అందుకున్న ఈ హీరోయిన్.. ఆ తరువాత స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగి ఎంతోమంది స్టార్ హీరోలతో సూపర్ హిట్స్ అందుకుంది.   

ఇక దృశ్యం సినిమాతో తెలుగులో మళ్లీ రీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఈ నటి. మీనా కూతురు కూడా కొన్ని సినిమాలలో నటించి ఆకట్టుకుంది. అయితే మీనా భర్త కొద్ది రోజుల క్రితమే మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక అప్పటినుంచి ఈమె రెండో పెళ్లి చేసుకుంటుంది అన్న వార్త వి తెగ వినిపించాయి. 

అయితే ఇవన్నీ రూమర్స్ అంటూ మీనా.. పలుమార్లు చెప్పుకొచ్చింది. ఒక ప్రస్తుతం నీ నాకు 49 సంవత్సరాలు. అయితే ఈ వయసులో ఇప్పుడు మీనా రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైందని మరోసారి వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. 

తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీనా తనకు పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం లేదని.. కానీ ఒకవేళ నిజంగా మంచి వ్యక్తి దొరికి తోడు కావాలి అనిపిస్తే.. అందరికీ చెప్పే చేసుకుంటాను అని చెప్పుకొచ్చింది. 

మరి మీనా పెళ్లి ఇప్పుడే ఉంటుందా.. లేకపోతే భవిష్యత్తులో ఉంటుందా అనేదానికి మాత్రం క్లారిటీ లేదు. మొత్తం పైన మీనా పెళ్లి వార్త మాత్రం తరచూ వినిపిస్తూ ఉంటుంది.

