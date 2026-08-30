Meenakshi Chaudhary: టాలీవుడ్లో వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి పేరు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అయితే ఈసారి ఆమె నటిస్తున్న సినిమా వల్ల కాదు. గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో శింబు గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలే ఇందుకు కారణంగా నిలిచాయి.
తెలుగుతో పాటు తమిళ సినిమాల్లో కూడా మీనాక్షి నటించారు. దళపతి విజయ్తో కలిసి సినిమా చేయడం ద్వారా కోలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు కూడా పరిచయమయ్యారు. ప్రస్తుతం కథలు, పాత్రల విషయంలో ఆచితూచి సినిమాలను ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు.
ఇదిలా ఉంటే, గతంలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో మీనాక్షికి యాంకర్ ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న వేశారు. సినిమా చూడటానికి ఒక హీరోతో కలిసి బయటకు వెళ్లే అవకాశం వస్తే ఎవరిని ఎంచుకుంటారని అడిగారు. అందుకు మీనాక్షి వెంటనే తమిళ హీరో శింబు పేరు చెప్పారు. శింబుతో మూవీ డేట్కు వెళ్లాలని తనకు ఉందని ఆమె అప్పట్లో సరదాగా చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. శింబు నటన, ఆయన తెరపై కనిపించే విధానం తనకు నచ్చుతుందని కూడా ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఆ ఇంటర్వ్యూ వీడియో ఇప్పుడు మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. దీంతో మీనాక్షి, శింబు అభిమానులు ఈ విషయంపై ఆసక్తిగా స్పందిస్తున్నారు. గతంలో వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉందంటూ కొన్ని వార్తలు వచ్చినప్పటికీ, వాటిపై ఇద్దరూ అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
ఇక శింబు నటిస్తున్న ‘STR 49’ సినిమాలో మీనాక్షి హీరోయిన్గా నటించే అవకాశం ఉందనే ప్రచారం కూడా ప్రస్తుతం వినిపిస్తోంది. అయితే ఈ విషయంపై అధికారిక సమాచారం ఇంకా వెలువడలేదు. ఒకవేళ ఈ కాంబినేషన్ నిజమైతే, తెరపై శింబు–మీనాక్షి జోడీని చూడాలని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.