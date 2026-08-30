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Meenakshi Chaudhary: తమిళ స్టార్ హీరోతో డేట్‌కి.. ఓపెన్ అయిన మీనాక్షి చౌదరి..

Written ByVishnupriya
Published: Aug 30, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:01 AM IST

Meenakshi Chaudhary: టాలీవుడ్‌లో వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి పేరు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అయితే ఈసారి ఆమె నటిస్తున్న సినిమా వల్ల కాదు. గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో శింబు గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలే ఇందుకు కారణంగా నిలిచాయి.

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మీనాక్షి చౌదరి వైరల్ వీడియో

మీనాక్షి చౌదరి ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమాల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్. 2019లో హిందీ చిత్రంతో తన సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆమె, ఆ తర్వాత టాలీవుడ్‌లో హీరోయిన్‌గా అడుగుపెట్టారు. తొలి సినిమాల నుంచే తన అందం, నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ‘హిట్ 2’, ‘గుంటూరు కారం’, ‘లక్కీ భాస్కర్’, ‘అనగనగా ఒక రాజు’ వంటి సినిమాల్లో నటించి మంచి పేరు సంపాదించారు. వరుసగా విజయవంతమైన చిత్రాల్లో కనిపించడంతో ఆమెకు టాలీవుడ్‌లో ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చింది.  

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శింబుతో మీనాక్షి చౌదరి

తెలుగుతో పాటు తమిళ సినిమాల్లో కూడా మీనాక్షి నటించారు. దళపతి విజయ్‌తో కలిసి సినిమా చేయడం ద్వారా కోలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు కూడా పరిచయమయ్యారు. ప్రస్తుతం కథలు, పాత్రల విషయంలో ఆచితూచి సినిమాలను ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు.  

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మీనాక్షి చౌదరి కామెంట్స్

ఇదిలా ఉంటే, గతంలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో మీనాక్షికి యాంకర్ ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న వేశారు. సినిమా చూడటానికి ఒక హీరోతో కలిసి బయటకు వెళ్లే అవకాశం వస్తే ఎవరిని ఎంచుకుంటారని అడిగారు. అందుకు మీనాక్షి వెంటనే తమిళ హీరో శింబు పేరు చెప్పారు. శింబుతో మూవీ డేట్‌కు వెళ్లాలని తనకు ఉందని ఆమె అప్పట్లో సరదాగా చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. శింబు నటన, ఆయన తెరపై కనిపించే విధానం తనకు నచ్చుతుందని కూడా ఆమె పేర్కొన్నారు.  

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మీనాక్షి చౌదరి శింబు

ఆ ఇంటర్వ్యూ వీడియో ఇప్పుడు మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. దీంతో మీనాక్షి, శింబు అభిమానులు ఈ విషయంపై ఆసక్తిగా స్పందిస్తున్నారు. గతంలో వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉందంటూ కొన్ని వార్తలు వచ్చినప్పటికీ, వాటిపై ఇద్దరూ అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.  

Simbu dating rumors5/5

మీనాక్షి చౌదరి

ఇక శింబు నటిస్తున్న ‘STR 49’ సినిమాలో మీనాక్షి హీరోయిన్‌గా నటించే అవకాశం ఉందనే ప్రచారం కూడా ప్రస్తుతం వినిపిస్తోంది. అయితే ఈ విషయంపై అధికారిక సమాచారం ఇంకా వెలువడలేదు. ఒకవేళ ఈ కాంబినేషన్ నిజమైతే, తెరపై శింబు–మీనాక్షి జోడీని చూడాలని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

TAGS:
Meenakshi Chaudhary
Simbu
Meenakshi Chaudhary Simbu
Meenakshi Chaudhary comments
Simbu dating rumors

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