Casting Couch: ఐదుగురితో కమిట్మెంట్ అడిగారు.. ఆ పని చేస్తే డబ్బులు బాగా వస్తాయి..స్టార్ నటి షాకింగ్ కామెంట్స్

Star Actress on Casting Couch: టాలీవుడ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి ఎప్పటికప్పుడు ఎవరో ఒకరు.. కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు బయటపడుతూ ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఒక స్టార్ నటి.. ఇలానే చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతూ అందరిని షాక్ కి గురిచేస్తున్నాయి..
బుల్లితెర వెండితెర అని తేడా లేకుండా అన్ని చోట్లా తన సత్తా చాటిన నటి మిర్చి మాధవి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దాదాపు 300కుపైగా సినిమాలలో నటించిన మాధవి 20 టీవీ సీరియల్స్‌ కూడా చేసి బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు కూడా దగ్గర అయింది.   

ఇటీవల ఆమె ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆమె ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాల్ని పంచుకున్నారు. ఆర్టిస్టుల పట్ల ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు చూపించే నిర్లక్ష్యం, గురించి, అవకాశాలు పేరుతో చేసే ఒత్తిడి గురించి తన మాటల్లో వివరించారు.

అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అంశంపై కూడా ఆమె మాట్లాడి షాక్ ఇచ్చారు. 100% లవ్ సినిమా తర్వాత ఒక సినిమా అవకాశం ఇస్తామంటూ వచ్చి ఒకరు కమిట్మెంట్ కావాలి అని అడిగినట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.   

ఆ సినిమా తర్వాత ఏకంగా ఐదుగురితో కమిట్మెంట్ కావాలి అని ఒకరు ఫోన్ చేశారట. దానికి ఆమె నో చెప్పినట్టు తెలిపారు. "చేసేదాన్ని అయితే అదే పని చేసేదాన్ని కదా సర్. ఇంకా డబ్బులు బాగా వస్తాయి. కానీ నేను చేయను అని నిర్ణయించుకున్నాను అని చెప్పాను" అని అన్నారు మాధవి.  

అన్ని ఒత్తిడులు, విమర్శల్ని ఎదుర్కొంటూ మాధవి మళ్లీ సినిమాలు, సీరియల్స్ రెండింట్లోనూ బిజీ అవుతున్నారు. ప్రస్తుతం మాధవి ‘ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు’ సీరియల్‌లో భాగ్యం పాత్రతో ప్రేక్షకుల్ని అలరిస్తున్నారు.

