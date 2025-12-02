Star Actress: ఆ డైరెక్టర్ నడుము చూపించమన్నాడు.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన ప్రభాస్ మూవీ నటి..

Actress mirchi madhavi reveals casting couch incident: ఇంట్లో ఆ సమయంలో ముగ్గురం మాత్రమే ఉన్నామని చీరకట్టుకుని డైరెక్టర్ రమ్మంటే సరేనన్నానని చెప్పుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత నడుము చూపించమని అడగడంతో చెప్పుతో కొడతానంటూ బైటకు వెళ్లగొట్టినట్లు చెప్పుకుంటూ నటి ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
సినిమా ఇండస్ట్రీలో తరచుగా హీరోయిన్ ల నుంచి చిన్న ఆర్టిస్ట్ ల వరకు కాస్టింగ్ కౌచ్ ను ఎదుర్కొంటు ఉంటారు.కొంత మంది దీన్ని సీక్రెట్ గా ఉంచితే మరికొంత మంది బహిరంగంగానే తమ వేధింపుల ఘటనల్ని బైట పెడుతుంటారు. చాలా మంది వేధింపుల అంశంపై ఇటీవల ఓపెన్ గా మాట్లాడుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఎంత కఠిన చర్యలు తీసుకున్న కూడా కొంత మంది కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. అవతలి వారి బలహీనతల్ని ఆసరాగా చేసుకుని, చాన్స్ ల పేరిట లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు. మొత్తంగా మూవీ ఇండస్ట్రీ అంటేనే చాలా మంది హీనంగా చూసే స్థితికి చేరుకుందని చెప్పుకొవచ్చు.
తాజాగా.. నటి మిర్చి మాధవీ తనకు మూవీ ఇండస్ట్రీలో కొన్నేళ్ల క్రితం ఎదురైన వేధింపుల అంశంను ఇటీవల ఇంటర్వ్యూలో బైటపెట్టారు. నటి మిర్చి మాధవీకి కొన్నేళ్ల క్రితం సినిమాల్లో అవకాశాలు ఇస్తామని ఒక డైరెక్ట ర్ తన ఇంటికి వచ్చాడని చెప్పింది. ఆ సమయంలో తాను తన తల్లి, పనిమనిషి ఉన్నామన్నారు.
ఇంట్లోనే ఆడిషన్ అంటే.. అనుమానం రాలేదని చెప్పింది. తొలుత పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకుని అటు ఇటునడవాలని, ఆతర్వాత చీరకట్టుకుని రావాలని చెప్పాడని అంది. అయితే.. తాను చీర కట్టుకుని వచ్చాక... బొడ్డుచూపించాలని, నడుము దగ్గరపైకి ఎత్తాలని అడిగాడని చెప్పడంతో షాక్ అయ్యానని తన వేధింపులను అనుభవాన్ని బైటపెట్టింది.
వెంటనే అతడ్ని బైటకు వెళ్లగొట్టానని చెప్పింది. ఇంట్లో మరో ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి ఏంకాలేదని, ఒకవేళ ఎవరులేకుంటే తన సిట్యువేషన్ ఏంటని నటి మిర్చి మాధవీ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. అతని పేరు చెప్పడం ఇష్టంలేదని చెప్పింది.
మరోవైపు నటి మిర్చి మాధవీ పలు సీరియల్స్ లతో పాటు మూవీస్ లలో కూడా చేసింది.గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ తో మంచి ఫెమ్ ను సంపాదించుకుంది. ఆ తర్వాత.. క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా... తల్లి, వదిన, అత్త పాత్రలలో నటించింది. ఎన్డీఆర్ కథానాయకుడు, రామచక్కని సీత, జోడి, శతమానం భవతి, ప్రేమ యుద్దం మొదలైన మూవీస్ లో నటించింది. అదే విధంగా.. 2013 లో మిర్చి ప్రభాస్ మూవీలో మాధవీ నటించిప్పటి నుంచి ఆమెను మిర్చి మాధవీ అని బ్రాండ్ సొంతం చేసుకుంది.