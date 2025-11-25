English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Actress Affair: మాఫియా డాన్ ప్రేమలో పడిన హీరోయిన్.. చివరికి జీవితం మొత్తం నాశనం..!

Mafia don : హీరోయిన్లు చాలామంది ఎంత తొందరగా సినిమాల్లో స్టార్ హీరోయిన్ స్టేటస్ అందుకుంటారో.. అంతే తొందరగా కొన్నిసార్లు.. కిందకి పడిపోతూ ఉంటారు. ఇదే పరిస్థితులు ఒక స్టార్ హీరోయిన్ ఎదుర్కొంది. ఒక చిన్న తప్పు చేసి ఆమె కెరియర్ తో పాటు జీవితం కూడా నాశనం చేసుకుంది.. ఇంతకీ ఆమె ఎవరంటే..
 
అందం, అభినయంతో ఎంతో మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న హీరోయిన్..మోనికా బేడి. ఆమె 1978లో పంజాబ్ రాష్ట్రం హోషియార్‌పూర్ జిల్లాలోని చబ్బేవాల్ గ్రామంలో జన్మించింది. చిన్న వయసులోనే కుటుంబంతో కలిసి.. విదేశాలకు వెళ్లి నార్వేలో పెరిగింది. తర్వాత చదువు కోసం భారత్‌కు వచ్చి ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ నుంచి విద్యను పూర్తి చేసింది.

సినిమాలపై ఆసక్తితో.. తెలుగులో శ్రీకాంత్ హీరోగా నటించిన తాజ్ మహల్ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా పరిచయం అయ్యింది. ఆ సినిమా తర్వాత ఆమెకు మంచి అవకాశాలు వచ్చాయి. శివయ్య,‌ సోగ్గాడి పెళ్లం, సర్కస్ సత్తిపండు, చూడాలని నూలి,‌ స్పీడ్ డాన్సర్ వంటి చిత్రాల్లో నటించింది. తెలుగుతో పాటు హిందీ సినిమాల్లో కూడా అడుగుపెట్టింది.  

కానీ కెరీర్ మంచి దశలో ఉన్న సమయంలో ఆమె జీవితం ఒక్కసారిగా మలుపు తిరిగింది. ఆమె మాఫియా డాన్ అబూ సలీమ్‌తో ప్రేమలో పడింది. ఈ సంబంధం వల్ల ఆమె ఎన్నో వివాదాల్లో చిక్కుకుంది. 2002లో నకిలీ పత్రాలతో దేశంలోకి ప్రవేశించిన కేసులో ఆమెను పోర్చుగల్‌లో అరెస్టు చేశారు. దీని కారణంగా జైలు జీవితం కూడా అనుభవించాల్సి వచ్చింది.  

2006లో నకిలీ పేరుతో పాస్‌పోర్ట్ తీసుకున్న కేసులో కోర్టు ఆమెను దోషిగా తేల్చింది. ఈ సంఘటనలతో ఆమె సినీ జీవితం పూర్తిగా దెబ్బతింది. ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఉన్న మోనికా.. తర్వాత సినిమాలకు దూరమైపోయింది.  

కొద్ది రోజుల తర్వాత మళ్లీ హిందీ బిగ్ బాస్ సీజన్ 2లో పాల్గొని ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. కొన్ని టీవీ షోల్లో కూడా కనిపించింది. ప్రస్తుతం మోనికా బేడి సోషల్ మీడియా ద్వారా తన రోజువారీ జీవితాన్ని.. పంచుకుంటూ అభిమానులతో కనెక్ట్ అవుతోంది. మోనికా బేడి జీవితం ఒక పాఠం లాంటిది. పేరు, విజయాలు ఉన్నా సరే తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే జీవితం ఎలా మారిపోతుందో.. ఆమె కథ వింటే ఎవరికైనా అర్థం అవ్వాల్సిందే.

