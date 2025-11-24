English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Heroine drunk: తాగేసి వనికిపోయిన స్టార్ హీరోయిన్.. ప్రభాస్ హీరోయిన్ తో చక్కర్లు..!

Star heroine drunk : హీరోయిన్స్ ఏమి చేసినా కూడా.. అది కాస్త మీడియాలో పెద్ద వార్త గానే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఒక స్టార్ హీరోయిన్.. మరో స్టార్ హీరోయిన్ తో.. రోడ్డులో  తిరుగుతూ.. ఈ హీరోయిన్ ఏమన్నా తాగేసిందా అని అనుమానం అందరిలో తీసుకువచ్చింది.. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు అంటే..
 
హీరోయిన్స్ బయట మీడియా కళ్ళకు చిక్క కూడదు అని జాగ్రత్తపడిన.. అది కొన్నిసార్లు జరగక మానదు. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ లో ఫోటోగ్రాఫర్లు హీరోయిన్లు ఎక్కడ ఉన్నారో కనుక్కొని మరి అక్కడ మక్కాం..వేసుకొని కూర్చుంటారు. 

ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు అందువల్ల ఒక స్టార్ హీరోయిన్ బాగోతం కాస్త బయటపడింది. అసలు విషయానికి వస్తే నాగిని సీరియల్ ద్వారా అందరికీ చేరువైన నటి మౌని రాయ్. ఆ తరువాత బ్రహ్మాస్త్రం సినిమాలో నెగిటివ్ పాత్రలు కనిపించిన ఈమె త్వరలోనే చిరంజీవి విశ్వంభరా చిత్రంలో కూడా కనిపించనుంది.

ఇక ఈ హీరోయిన్ అలానే ఈ మధ్యనే ప్రభాస్ కల్కి సినిమాలో కనిపించిన దిశా పటాని. ఇద్దరూ కూడా మంచి స్నేహితులు. లోఫర్ సినిమాతో పరిచయమైన దిశా ప్రభాస్ కల్కి సినిమాతో మరోసారి తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.

ఈ హీరోయిన్ మౌని రాయ్ తో పాటు ఏదో పార్టీ నుంచి బయటకు రాగా.. మౌని రాయి ఏదో ఊగుతూ ఉన్నట్టు.. తనకే అర్థం కానట్టు మాట్లాడుతూ నేను నిన్ను డ్రాప్ చేస్తాను రా అని దిశాని అడుగుతానే ఉండింది.. మౌని ప్రవర్తన చూస్తే అచ్చం తాగేసిన వాళ్ళలానే అనిపించక మానదు.             View this post on Instagram                       A post shared by Filmygalaxy (@filmygalaxy)

మరోపక్క దిశా కూడా వద్దు నువ్వు ముందు కార్ ఎక్కు అని ఆమెను కార్ ఎక్కి ఇచ్చేసి ఆ తర్వాత నవ్వుతూ వెనక్కి తిరిగింది.. ఇక అక్కడ మౌని పరిస్థితి అలానే దిశా ప్రవర్తన రెండు కూడా.. మౌని తాగిందేమో అని అనుమానం అందరికీ తెచ్చి పెట్టాయి. మొత్తానికి ఇప్పుడు ఈ వీడియో కాస్త తెగ వైరల్ అవుతుంది.

Heroine drunk Star heroine drunk Heroine drunk video Heroine intoxicated Heroine alcohol

