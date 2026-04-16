Mrunal Thakur: నేను భర్తను చంపేసే భార్య అంట.. నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎప్పుడు అదే అంటారు.. మృణాల్ ఠాకూర్ కీలక వ్యాఖ్యలు!

Mrunal Thakur:టాలీవుడ్‌లో తక్కువ సమయంలోనే మంచి పేరు సంపాదించిన హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్. ఆమె నటించిన సినిమాలు ఎక్కువగా భావోద్వేగంతో నిండినవిగా గొంతు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ప్రేక్షకులను కదిలించే కథలు.. ఆమెకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చాయి.
మృణాల్ ఠాకూర్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైన సినిమా సీతారామం. ఈ సినిమాలో ఆమె నటన చాలా సహజంగా ఉండటంతో అందరి హృదయాలను గెలుచుకుంది. అయితే ఈ సినిమాలో హీరోగా నటించిన దుల్కర్ సల్మాన్ పాత్ర చివర్లో చనిపోవడం ప్రేక్షకులను బాధపెట్టింది.  

ఇదే విధంగా హిందీలో వచ్చిన జెర్సీ సినిమాలో కూడా ఆమె భర్త పాత్రలో నటించిన షాహిద్ కపూర్ చివర్లో మరణిస్తాడు. ఈ సినిమా కూడా మంచి విజయం సాధించింది.   

ఇప్పుడు తాజాగా విడుదలైన డాకాయిట్ సినిమాలో కూడా మృణాల్ నటించింది. ఈ సినిమాలో హీరోగా నటించిన అడివి శేష్ పాత్ర కూడా చివర్లో తన గుండెను త్యాగం చేసి మరి చనిపోతారు.   

ఈ విషయంపై మృణాల్ ఠాకూర్ సరదాగా కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేసింది. “నా సినిమాల్లో హీరోలు చనిపోతుంటారు కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్ నన్ను ‘హజ్బండ్ మర్డరర్’ అని పిలుస్తారు” అని నవ్వుతూ చెప్పింది. ఆమె చెప్పిన ఈ కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.  

మొత్తానికి దాదాపు తన సూపర్ హిట్ సినిమాలో అన్నిటిలో కూడా తన లవర్ చనిపోవడంతో అలానే అవే సూపర్ హిట్ అవ్వడంతో.. తన ఫ్రెండ్స్ అందరూ భర్తను చంపే భార్య అని తనకు తమాషాగా నిక్ నేమ్ పెట్టారు అని చెప్పకు వచ్చింది ఈ హీరోయిన్.

Venus Transit April 2026: ఏప్రిల్ 19 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం.. ఇక డబ్బే, డబ్బు!