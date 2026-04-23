Telugu Actress: చిన్నప్పటి నుంచి కొడుతూ, టార్చర్ చేస్తూ ఉండేవాడు.. లైఫ్ లో అనుభవించిన నరకం గురించి బయటపెట్టిన నటి!

Nainika Anasur:తెలుగు బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు డ్యాన్సర్గా..రియాలిటీ షో కంటెస్టెంట్గా మంచి పేరు సంపాదించిన నైనిక అనసూరి ఈ మధ్య తన వ్యక్తిగత జీవితంపై మాట్లాడి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఢీ డ్యాన్స్ షో ద్వారా గుర్తింపు పొందిన ఆమె, తన ఎనర్జీతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటూ మంచి ఫాలోయింగ్ తెచ్చుకుంది. ఇక బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 8లో పాల్గొని మరింత పాపులారిటీ సంపాదించింది.
ఈ మధ్య ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో నైనిక తన చిన్నప్పటి అనుభవాలను గుర్తు చేసుకుంది. ముఖ్యంగా తన తండ్రి గురించి చెప్పిన విషయాలు చాలా భావోద్వేగంగా ఉన్నాయి. తన తండ్రి మంచి వ్యక్తి కాదని, చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో గొడవలు జరుగుతూనే ఉండేవని ఆమె చెప్పింది. తన తల్లి ఎదుర్కొన్న కష్టాలను తానే కళ్లారా చూసినట్లు తెలిపింది. ఆ పరిస్థితులు తనపై చాలా ప్రభావం చూపాయని చెప్పింది.
నైనిక.. తాను చిన్న వయసులోనే తల్లిదండ్రులు విడిపోయారని తెలిపింది. అప్పటి నుంచి తండ్రితో ఎక్కువ సంబంధం లేకుండా పెరిగిందని చెప్పింది. తండ్రి ప్రేమ అనుభవం తనకు తెలియదని ఎమోషనల్ అయింది.
‘మా నాన్న మాతో ఉండరు. ఆయన మంచి వ్యక్తి కాదు. మా అమ్మపై డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ చేశారు. చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మను కొడుతూ, టార్చర్ చేస్తూ ఉండేవారు. నేను అది నా కళ్లతో ప్రతిరోజు చూశాను. అందుకే ఆయనంటే నాకు ఇష్టం లేదు. నేను ఆయనను మిస్ అవ్వను' అంటూ చెప్పింది.
కొంతకాలం తర్వాత తండ్రి మళ్లీ జీవితంలోకి వచ్చినా, పరిస్థితుల్లో మార్పు రాలేదని వెల్లడించింది. మద్యం సేవించి ఇంట్లో సమస్యలు సృష్టించేవారని చెప్పింది. చివరికి కుటుంబానికి శాంతి కోసం తానే ఆయనను దూరం కావాలని చెప్పినట్లు తెలిపింది.
ఇక తన తల్లి గురించి మాట్లాడుతూ నైనిక చాలా గర్వంగా మాట్లాడింది. తన తల్లి ఎంతో కష్టపడి కుటుంబాన్ని నిలబెట్టిందని చెప్పింది. సెలూన్ వ్యాపారం చేస్తూ తనను పెంచిందని తెలిపింది. తమ కోసం ఎన్నో త్యాగాలు చేసి, జీవితంలో ముందుకు తీసుకెళ్లిందని భావోద్వేగంగా చెప్పింది. మహిళలు కూడా ఒంటరిగా జీవితంలో ఎదగగలరని తన తల్లి నిరూపించిందని పేర్కొంది.ప్రేమ విషయానికి వస్తే, తనకు ఒకప్పుడు ప్రేమ అనుభవం ఉందని... కానీ ఆ రిలేషన్ ఎక్కువ కాలం నిలవలేదని వెల్లడించింది.