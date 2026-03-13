Neena Gupta: 66 ఏళ్ల వయసులో ప్రెగ్నెన్సీ… అసలు నిజం చెప్పేసిన నటి నీనా గుప్తా

Neena Gupta pregnancy: బాలీవుడ్లో ప్రముఖ నటి నీనా గుప్తా గురించి ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక వార్త పెద్దగా వైరల్ అయింది. 66 ఏళ్ల వయసులో ఆమె గర్భవతిగా ఉన్నారని కొన్ని వీడియోలు చూసి చాలా మంది అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ఈ విషయం గురించి పెద్ద చర్చ మొదలైంది. అయితే ఈ వార్తలపై చివరకు నీనా గుప్తా స్వయంగా స్పందించి అసలు నిజం ఏమిటో చెప్పింది.
ఇటీవల హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక ప్రముఖ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ కార్యక్రమానికి నీనా గుప్తా తన భర్తతో కలిసి హాజరయ్యారు. ఆ ఈవెంట్లో తీసిన కొన్ని వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఆ వీడియోల్లో ఆమె సారీ ధరించి కనిపించారు. అయితే ఆ సారీ మెటీరియల్ కొంచెం మందంగా ఉండటంతో ఆమె పొట్ట బయటకు వచ్చినట్టుగా కనిపించింది. అదే చూసిన కొంతమంది ఆమె గర్భవతి అయ్యారని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేయడం మొదలుపెట్టారు.
ఈ వార్తలు వేగంగా వైరల్ కావడంతో చాలా మంది నిజంగానే 66 ఏళ్ల వయసులో ఆమె గర్భం దాల్చిందా అని ఆశ్చర్యపోయారు. దీంతో నీనా గుప్తా ఈ రూమర్లపై స్పందించారు. “నేను 66 ఏళ్ల వయసులో గర్భవతి కాదు. ఎలాంటి ‘బధాయి హో’ లేదు. నేను ప్రెగ్నెంట్ కాదు. నేను వేసుకున్న సారీ మెటీరియల్ కొంచెం మందంగా ఉండటం వల్ల అలా కనిపించింది” అని ఆమె నవ్వుతూ చెప్పారు.
అయితే ఈ రూమర్లు వచ్చినందుకు ఆమె అసహనం చూపలేదు. అందుకు బదులుగా ఆమె ఒక ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్య చేశారు. “ఇలా అనుకోవడం కూడా ఒక విధంగా బాగానే ఉంది. కనీసం ప్రజల ఆలోచనలు మారుతున్నాయి అని అనిపిస్తోంది” అని చెప్పారు.
నీనా గుప్తా బాలీవుడ్లో చాలా ధైర్యంగా తన అభిప్రాయాలు చెప్పే నటిగా గుర్తింపు పొందారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆమె చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఏ విషయంపైనా తన అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పడంలో ఆమె వెనుకాడరు.
నీనా గుప్తా కెరీర్ విషయానికి వస్తే, ఆమె ఎన్నో దశాబ్దాలుగా సినిమా.. టెలివిజన్ రంగంలో పనిచేస్తున్నారు. ఇటీవల కూడా సినిమాలు మరియు వెబ్ సిరీస్లలో ఆమె బలమైన పాత్రలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు.
ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా చాలా ధైర్యంగా ముందుకు సాగారు. ఒక సమయంలో సమాజం విమర్శించినప్పటికీ ఆమె ఒంటరిగా తన కుమార్తె మసాబా గుప్తాను పెంచారు. తరువాత 2018లో ఢిల్లీకి చెందిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ వివేక్ మెహ్రాను వివాహం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె తన కుటుంబంతో సంతోషంగా జీవిస్తున్నారు.