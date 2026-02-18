Star Actress: మగాళ్లు ఇంకా వర్జీన్ భార్యలు కావాలంటే ఎలా.?.. హీరోయిన్ ఘోరమైన మాటలు..

Neena gupta controversy comments on women virginity: కొంత మంది మగాళ్ల ఆలోచనలు ఇంకా మారలేదని అలనాటి నటి నీనా గుప్తా చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట రచ్చగా మారాయి. దీనిపై నెటిజన్లు హీరోయిన్ ను ఏకీపారేస్తున్నారు. ఫెమస్ అవ్వాలని ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ఏంటని తిట్టిపోస్తున్నారు.
నార్మల్ గా కొంత మంది సినిమా రంగంలో ఉన్నవారిని టార్గెట్ చేసుకుని ఎక్కువగా ట్రోలర్స్ రాయుళ్లు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తారు. ఏ మాత్రం నోరు జారీనట్లు మాట్లాడిన సెలబ్రీటీల్ని ఏకీపారేస్తారు. ఇక వారి పర్సనల్ లైఫ్, డేటింగ్, డైవర్స్ అంటూ ఒక రేంజ్ లో చెడుగుడు ఆడుకుంటు ఉంటారు.
దీనిపై చాలా మంది సెలబ్రీటీలు తరచుగా వార్నింగ్ లు ఇచ్చిన కూడా కొంత మంది ట్రోలర్స్ రాయుళ్లు అస్సలు పట్టించుకొరు. ఇక్కడ మరో ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. కొంత మంది మూవీస్ లో చాన్స్ లు రాకపోయిన లేదా తమవైపు మీడియాను తిప్పుకునేందుకు ఏదో ఒక కాంట్రవర్సీనిరాజేస్తారు. ఇలా అయిన పాపులర్ కావాలని వీరి ఎత్తుగడ అన్నమాట. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. అలనాటి స్టార్ హీరోయిన్ నీనా గుప్తా చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట మంటలు రాజేశాయి.
నటి నీనా గుప్తా 90 స్ లో సినీరంగాన్నిఒక ఊపు ఊపిందని చెప్పుకొవచ్చు. ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాలను, అగ్ర హీరోలకు జోడిగా నటించి అందరిని ఫిదా చేసింది. తనకంటూ మంచి ఫాలోయింగ్ ను సంపాదించుకుంది. ఈ అమ్మడు 30 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే పెళ్లికాకుండానే తల్లి అయి గతంలో పెద్ద రచ్చను రాజేసిన విషయం తెలిసిందే.
తాజాగా ఆమె చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు మరోసారి నెట్టింట తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారాయి. నీనాగుప్తా మాట్లాడుతూ.. ఇప్పటికి కొంత మంది మగాళ్ల ఆలోచన విధానం మారలేదని అన్నారు. వర్జీన్ అమ్మాయిలే భార్యగా రావాలని కోరుకుంటారని అన్నారు. ఇలాంటి ఆలోచనలు మారాలన్నట్లు వింతగా వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరికొంత మంది పైకీ బ్రాడ్ మైండ్ ఆలోచిస్తున్నట్లు ఉన్న వావరు కూడా కన్యగానే ఉన్న యువతి తమ లైఫ్ లో రావాలని కోరుకుంటారని అన్నారు.
అదే క్రమంలో వారు ఎంత నిజాయితీగా ఉంటారో అందరికి తెలిసిందేనన్నారు. పైకి సుద్దపూసలుగా ఉంటూ వారు మాత్రం సీక్రెట్ యవ్వారాలు నడిపిస్తారని అన్నారు. ఈ క్రమంలో వివాహ వ్యవస్థలో పురుషాధిక్యత కొనసాగుతుందని అన్నారు.
మహిళలు మాత్రం అణిగిమణిగి ఉండాలని, తల మీద కొంగు వేసుకుని, అందరి పాదాలను నమస్కరించాలని ఇప్పటికి కొంత మంది వారి డామినేషన్ ను కొనసాగిస్తున్నారని నీనా గుప్త సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలో 63 ఏళ్ల ప్రాయంలో నటి నీనా గుప్తా చేసి కామెంట్స్ పై నెట్టింట మంటలు రాజుకున్నాయి . నెటిజన్లు నీనా గుప్తాను ఏకీపారేస్తున్నారు.