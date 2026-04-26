Star Actress: ప్రెగ్నెంట్ కావడానికి పెళ్లే అవసరంలేదు.. బాంబు పేల్చిన టాలీవుడ్ నటి.!..

Nithya menen on pregnancy and wedding: తనకు ఇంట్లో నుంచి పెళ్లిపై ఎలాంటి ఫోర్స్ లేదని నటి నిత్యామీనన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా తనకు నచ్చిన వాడు దొరికితే తప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుంటానని అన్నారు. మరోవైపు పిల్లలు కనాలంటే పెళ్లి చేసుకొవాల్సిన రూల్ ఏంలేదని బాంబు పేల్చారు.
ఇటీవల కొంతమంది సెలబ్రీటీలు తరచుగా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. కావాలని పబ్లిసిటీ స్టంట్ ల కోసం ఏదో ఒకరచ్చ రాజేస్తున్నారు. ఈ విధంగా అయిన ఫెమస్ కావాలని నానా పాట్లు పడుతున్నారు. తాజాగా నటి నిత్యా మీనన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వార్తలలో నిలిచాయి.
టాలీవుడ్ నటి నిత్యా మీనన్ .. అలా మొదలైందని మూవీతో ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా ఏకంగా తెలుగు, తమిళం, కన్నడం వంటి సినిమాల్లో నటించి మంచి ఫాలోయింగ్ ను సంపాదించుకున్నారు. తిరుచిత్రంబల తెలుగులో(తిరు) మూవీకి ఉత్తమ నటిగా అవార్డు అందుకున్నారు.
37 ఏళ్లు వచ్చిన కూడా నటి నిత్యామీనన్ సింగిల్ గానే ఉన్నారు. తాజాగా.. పెళ్లిపై, ప్రెగ్నెన్సీపై చేసిన వ్యాఖ్యలు వార్తలలో నిలిచాయి. పిల్లల్ని కనాలంటే పెళ్లితో పనిలేదని వ్యాఖ్యలు చేశారు. రోజులు మారాయి.. ఇప్పుడు లివింగ్ రిలేషన్ , లవ్ ఎఫైర్స్, పెళ్లిళ్లు అనేవి చాలా కామన్ అయ్యాయని అన్నారు.
ముఖ్యంగా సెలబ్రీటీల విషయంలో ఇలాంటివి ఎక్కువగా వింటునే ఉంటామన్నారు. కొంత మంది సెలబ్రీటీలు పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటే, మరికొంత మంది లివింగ్ రిలేషన్ లో ఉంటారన్నారు. యాభైలు దాటిన ఉన్న కూడా ఇంకా కొంత మంది పెళ్లి అనే మాట ఎత్తరన్నారు.
కానీ సైలెంట్ గా హీరోలతో డేటింగ్ లు చేయడం చూస్తునే ఉంటామన్నారు. ఈక్రమంలో ఈ భామ పెళ్లికి ముందే ప్రెగ్నెంట్ తప్పేంటని చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హల్చల్ చేస్తున్నాయి. కొంత మంది నిత్యామీనన్ కామెంట్స్ ను సపోర్ట్ చేస్తుండగా మరికొంత మంది మాత్రం దీన్ని ఖండిస్తున్నారు.
సమాజంలో సెలబ్రీటీలు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ఎంత వరకు సమంజసంఅని నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా నటి నిత్యామీనన్ మాత్రం ఈ వ్యాఖ్యలతో వార్తలలో నిలిచారు. దీనిపై రాజకీయంగా దుమారం చెలరేగింది.