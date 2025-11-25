Star Actress: కుక్కలు పిక్కలు కొరకడం మేటరే కాదూ.!.. స్టార్ హీరోయిన్ వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట దుమారం..

Nivetha pethuraj comments on stray dog bite: హీరోయిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది. ఆమెను వీధికుక్కలు ఉన్న గల్లీలో వదిలిపెట్టాలని అప్పుడు కానీ అమ్మడికి మన బాధ తెలియదని కొంత మంది నెటిజన్లు నివేదా పేతురాజ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మండిపడుతున్నారు.
ఇటీవల దేశంలో వీధిశునకాల దాడుల ఘటన ఆందోళనలు కల్గించే అంశంగా మారింది. మొత్తంగా ఇటీవల చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు అందరు కూడా వీధికుక్కల కాటు బారిన పడుతున్నారు. దీంతో ప్రజలు రాత్రిపూట బైటకు వెళ్లాలంటేనే భయంతో పారిపోతున్నారు.
వీధుల్లోకి, రోడ్ల మీద వెళ్లినప్పుడు ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్న కుక్కలు పిక్కలు కొరికేయడంపక్కా అన్నట్లు సిట్యువేషన్ మారింది.ఈ క్రమంలో తాజాగా.. టాలీవుడ్ నటి.. నివేదా పేతురాజ్ చెన్నైలో వీధికుక్కల్ని కాపాడే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈక్రమంలో ఆమె చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట దుమారంగా మారాయి.
నివేదా పేతురాజ్ మాట్లాడుతూ.. కుక్కకాటును చాలా మంది భూతద్దంలో పెట్టిచూస్తారని, ఇది చాలా చిన్న విషయంఅన్నారు. అదే విధంగా రేబిస్ వ్యాధి ప్రమాదమే అన్న నటి.. కుక్కల్ని చంపడం కన్నా.. ప్రత్యామ్నాయాలను వెతకాలన్నారు. అదే విధంగా కుక్కల్నిచంపడం కరెక్ట్ కాదన్నారు.
ఈ క్రమంలో నివేదా పేతురాజ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట దుమారంగా మారాయి. నెటిజన్లు నివేదా పేతురాజ్ పై మండిపడుతున్నారు. కార్లలో తిరగడం కాదని బైటకు రోడ్ల మీదకు రావాలన్నారు. అంతే కాకుండా.. కుక్కకాటు వల్ల ఎంత మంది చనిపోయారో తెలుసుకొవాలన్నారు.
చాలా మంది కుక్కల గురించి ఆలోచిస్తున్నారని, మరి మనిషి నిండు ప్రాణంకు విలువ లేదా అంటూ ఏకీపారేస్తున్నారు. మొత్తంగా నటి నివేదా పేతురాజ్ చేసిన కామెంట్స్ పై నెటిజన్లు ఏకీపారేస్తున్నారు. మరోవైపు కుక్కల దాడుల్లో గాయపడుతున్న వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతునే ఉంది. ముఖ్యంగా ఇటీవల కొన్నిచోట్ల పెంపుడు శునకాలు కూడా ఎదుటి వారిపై దాడులు చేస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు కుక్కలంటేనే భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు.