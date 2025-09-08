Heroine Nivetha Thomas: హీరోయిన్ నివేదా థామస్.. ఈ పేరు గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. తెలుగు, తమిళ్, మలయాళంలో వరుస సినిమాలు చేసిన ఈ బ్యూటీ.. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఫొటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నివేదా థామస్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇక తెలుగులో నాని హీరోగా వచ్చిన జెంటిల్మ్యాన్ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది.
ఆ తర్వాత జై లవ కుశ, నిన్ను కోరి, బ్రోచేవారెవరు, జూలియట్ లవర్ ఆఫ్ ఇడియట్, వకీల్ సాబ్, శాకిని డాకిని వంటి హిట్ చిత్రాల్లో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును సంపాదించుకుంది.
ఇటీవల ఓ సినిమా కోసం బొద్దుగా మారిన నివేదా థామస్.. రీసెంట్గా కొంచెం స్లిమ్ అయ్యింది. ఆ ఫొటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
అయితే తాజాగా నివేదా థామస్ సోషల్ మీడియాలో ఓనం సందర్భంగా దిగిన కొన్ని ఫొటోలను షేర్ చేసింది.
ఇక ఈ ఫొటోల్లో ఓనం స్పెషల్ చీరకట్టులో నివేదా థామస్ ఎంతో చూడముచ్చటగా ఉంది.
క్రీమ్ కలర్ సారీలో అచ్చమైన తెలుగు అమ్మాయిలా ఉన్న నివేదా థామస్ లుక్కి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు.
లుకింగ్ ఆసమ్, సో ప్రెట్టీ, క్యూట్, లవ్లీ, బ్యూటిఫుల్ అంటూ రకరకాల కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
నివేదా థామస్ షేర్ చేసిన ఈ ఫొటోలు.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.