Star Heroine: 10 ఏళ్ల చిన్నవాడిని పెళ్లి చేసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్..ఆఖరికి బెడ్ రూమ్ సీక్రేట్ కూడా బయటపెట్టేసింది..!

Heroine Bed Room Secret : సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కెరీర్ ప్రారంభించి..బాలీవుడ్లో స్టార్గా ఎదిగి, ఆ తర్వాత హాలీవుడ్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా. వయసు పెరిగినా.. పెళ్లి అయినా.. పిల్లలు ఉన్నా కూడా ఆమె క్రేజ్ మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఇప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆమెకు అభిమానులు ఉన్నారు. నటిగా మాత్రమే కాకుండా..గ్లోబల్ ఐకాన్గా ప్రియాంక గుర్తింపు పొందారు.
ప్రియాంక చోప్రా సినీ ప్రయాణం చాలా కష్టాలతో మొదలైంది. మొదట సౌత్ సినిమాల్లో అవకాశాలు అందుకుని, ఆ తర్వాత బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టారు. అక్కడ వరుస హిట్ సినిమాలతో స్టార్ హీరోయిన్గా నిలిచారు. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో బాలీవుడ్లో.. తనకు జరిగిన అవమానాల గురించి ఆమె ఓపెన్గా మాట్లాడారు. ఆ అనుభవాలే ఆమెను హాలీవుడ్ వైపు నడిపించాయి. అక్కడ కూడా తన టాలెంట్తో మంచి అవకాశాలు సంపాదించి..అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరు తెచ్చుకున్నారు.
ప్రియాంక వ్యక్తిగత జీవితం కూడా ఎప్పుడూ వార్తల్లోనే ఉంటుంది. ఆమె తనకంటే దాదాపు 10 ఏళ్లు చిన్నవాడైన గాయకుడు, నటుడు నిక్ జోనాస్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. వయస్సు తేడా ఉందని మొదట చాలామంది విమర్శలు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ కూడా వచ్చాయి. కానీ ప్రేమ ముందు.. వయస్సు అడ్డుకాదని ఈ జంట నిరూపించింది. పెద్దలను ఒప్పించి..సంప్రదాయబద్ధంగా పెళ్లి చేసుకుని..సంతోషంగా జీవిస్తున్నారు.
ఇటీవల ఆమె తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఓ చిన్న విషయాన్ని అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఆదివారం ఉదయం నిద్రలేచి మంచం మీద.. తన భర్తను కౌగిలించుకోకపోతే.. అసలు ఆ రోజు మొదలైనట్టు అనిపించదని ప్రియాంక సిగ్గుపడుతూ చెప్పింది. వారం మొత్తం ఎంత బిజీగా ఉన్నా పరవాలేదు కానీ.. ఆదివారం సమయం మొత్తం పూర్తిగా తన కుటుంబానికే కేటాయిస్తానని ప్రియాంక వెల్లడించింది. ఈ సీక్రెట్ వల్లే తను ఇప్పటికీ ఆనందంగా ఉంటున్నాము అని చెప్పుకొచ్చింది.
ఆస్తుల విషయానికి వస్తే, ప్రియాంక చోప్రాకు దాదాపు 700 కోట్లకు పైగా ఆస్తులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఒక్కో సినిమాకు భారీ పారితోషికం తీసుకుంటున్నారు. ఇండియాలోనే కాకుండా..అమెరికాలో కూడా ఆమెకు ప్రాపర్టీలు ఉన్నాయి. ఖరీదైన ఆభరణాలు, విలాసవంతమైన జీవితం ఉన్నా కూడా, కుటుంబంతో గడిపే ప్రశాంత సమయమే తనకు నిజమైన లగ్జరీ అని ప్రియాంక పలుమార్లు చెప్పారు.
ఇక కెరీర్ పరంగా చూస్తే, ప్రియాంక ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ నుంచి తెరకెక్కుతున్న భారీ పాన్ వరల్డ్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడి దర్శకత్వంలో, పెద్ద హీరోతో కలిసి ఈ సినిమాలో ఆమె కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. ఈ సినిమా ద్వారా మరోసారి ఇండియన్ సినిమాపై గ్లోబల్ దృష్టి పడే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.