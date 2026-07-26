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Telugu actress: 46 ఏళ్ల వయసులో తల్లైన టాలీవుడ్ నటి.. పెళ్లైన 12 ఏళ్ల తర్వాత గుడ్‌న్యూస్ చెప్పిన నటి

Written ByVishnupriya
Published: Jul 26, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:12 PM IST

Telugu actress: పెళ్లైన 12 ఏళ్ల తర్వాత టాలీవుడ్ నటి పద్మప్రియ జానకీరామన్ తల్లినయ్యానని సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటించారు. 46 ఏళ్ల వయసులో మాతృత్వాన్ని స్వాగతించిన ఆమెకు అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

 

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టాలీవుడ్ నటి

టాలీవుడ్‌కు చెందిన సీనియర్ నటి పద్మప్రియ జానకీరామన్ అభిమానులతో సంతోషకరమైన వార్తను పంచుకున్నారు. పెళ్లైన 12 ఏళ్ల తర్వాత తాను తల్లినయ్యానని సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటించారు. 46 ఏళ్ల వయసులో మాతృత్వాన్ని అందుకోవడంతో సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.  

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పద్మప్రియ తాజా వార్తలు

కేరళకు చెందిన పద్మప్రియ బాల్యం, విద్యాభ్యాసం ఎక్కువగా సికింద్రాబాద్‌లోనే సాగింది. ఎంబీఏ పూర్తి చేసిన తర్వాత బెంగళూరులో ఉద్యోగం చేసిన ఆమె, నటనపై ఆసక్తితో మోడలింగ్‌లోకి అడుగుపెట్టారు. 2001లో మిస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టైటిల్ గెలుచుకున్న ఆమె, 2004లో  శీను వాసంతి లక్ష్మి సినిమాతో సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు.  

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పద్మప్రియ బేబీ

తమిళం, మలయాళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ, బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో పలు చిత్రాల్లో నటించిన పద్మప్రియ తన నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు. అందరి బంధువయా, పటేల్ సార్  వంటి తెలుగు చిత్రాల్లో కూడా నటించారు. ఆమె కెరీర్‌లో నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డుతో పాటు తమిళనాడు, కేరళ ప్రభుత్వ పురస్కారాలు, మూడు ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డులు కూడా అందుకున్నారు.2014లో గుజరాత్‌కు చెందిన జాస్మిన్ షాతో పద్మప్రియ వివాహం జరిగింది. విదేశాల్లో చదువుతున్న సమయంలో ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారి, అనంతరం ఇద్దరూ వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ప్రస్తుతం జాస్మిన్ రాజకీయాల్లో చురుకుగా కొనసాగుతున్నారు.

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పద్మప్రియ తల్లి

తాజాగా పద్మప్రియ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో శిశువు చేతిని పట్టుకున్న తల్లిదండ్రుల ఫోటోను పంచుకుంటూ తాము తల్లిదండ్రులమైన విషయాన్ని వెల్లడించారు. అయితే తమకు పుట్టింది ఆడబిడ్డా లేదా మగబిడ్డా అనే విషయాన్ని మాత్రం వెల్లడించలేదు. ఆమె గర్భధారణ విషయాన్ని కూడా ఇంతకాలం గోప్యంగా ఉంచడంతో ఈ వార్త అభిమానులకు సర్‌ప్రైజ్‌గా మారింది.  

Padmapriya Janakiraman5/5

పద్మప్రియ జానకీరామన్

46 ఏళ్ల వయసులో మాతృత్వాన్ని స్వాగతించిన పద్మప్రియకు అభిమానులతో పాటు సినీ ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ గుడ్‌న్యూస్ ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

TAGS:
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Tollywood actress Padmapriya

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