పద్మప్రియ బేబీ
తమిళం, మలయాళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ, బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో పలు చిత్రాల్లో నటించిన పద్మప్రియ తన నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు. అందరి బంధువయా, పటేల్ సార్ వంటి తెలుగు చిత్రాల్లో కూడా నటించారు. ఆమె కెరీర్లో నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డుతో పాటు తమిళనాడు, కేరళ ప్రభుత్వ పురస్కారాలు, మూడు ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు కూడా అందుకున్నారు.2014లో గుజరాత్కు చెందిన జాస్మిన్ షాతో పద్మప్రియ వివాహం జరిగింది. విదేశాల్లో చదువుతున్న సమయంలో ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారి, అనంతరం ఇద్దరూ వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ప్రస్తుతం జాస్మిన్ రాజకీయాల్లో చురుకుగా కొనసాగుతున్నారు.