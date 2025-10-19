English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Parineeti Chopra: పండంటి బాబుకి జన్మనిచ్చిన స్టార్ హీరోయిన్ పరిణితి చోప్రా..!

Parineeti Chopra: పండంటి బాబుకి జన్మనిచ్చిన స్టార్ హీరోయిన్ పరిణితి చోప్రా..!

Actress Parineeti Chopra: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ పరిణితి చోప్రా గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. ప్రియాంక చోప్రా చెల్లెలుగా ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఈ బ్యూటీ. ఈ మధ్య సినిమాలని తగ్గించిన పరిణితి చోప్రా.. 2023లో పొలిటికల్ లీడర్ అయిన రాఘవ్ చద్దాను పెళ్లి చేసుకుంది. ఇక ఈ ఏడాది ఆగస్టులో తాను అమ్మ కాబోతున్నానంటూ గుడ్‌న్యూస్ చెప్పిన పరిణితి.. తాజాగా పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. 
 
1 /5

పరిణితి చోప్రాకి బాబు పుట్టాడు. ఈ గుడ్‌న్యూస్‌ని ఆమె భర్త రాఘవ్ చద్దా సోషల్ మీడియా వేదికగా తెలిపారు. అలాగే తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరూ క్షేమంగా ఉన్నారన్నారు. ఆదివారం ఉదయం ఢిల్లీలోని ఓ హాస్పిటల్‌లో చేరిన పరిణితి.. మధ్యాహ్నం పండంటి మగబిడ్డకి జన్మనిచ్చింది.  

2 /5

దీంతో బాలీవుడ్ సినీ సెలబ్రిటీలు, పరిణితి చోప్రా అభిమానులు, నెటిజన్లు.. ఈ దంపతులకి సోషల్ మీడియా వేదికగా కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.   

3 /5

2023 సెప్టెంబర్ 24న ఉదయపూర్‌లో పెద్దల సమక్షంలో.. అంగరంగ వైభవంగా పరిణితి చోప్రా, రాఘవ్ చద్దా పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరిద్దరి వివాహ వేడుక రాజస్థాన్‌లోని ఉదయపూర్‌లో గ్రాండ్‌గా జరిగింది.  

4 /5

పరిణితి చోప్రా నటించిన ఇష్క్ జాదే, శుద్ద్ దేశీ రొమాన్స్, మేరీ ప్యారీ బిందు, కేసరి, అమర్ సింగ్ చమ్కీలా లాంటి బాలీవుడ్‌ చిత్రాలు.. ఆమెకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చాయి.   

5 /5

ఇక గతేడాది అమర్ సింగ్ చంకీలా చిత్రంలో దిల్జీత్ దోసాంజ్‌ సరసన కనిపించిన పరిణితి.. ప్రస్తుతం ఓ సినిమాతో పాటు వెబ్‌ సిరీస్‌లో నటించింది.      

Parineeti Chopra Welcomes Baby Boy Parineeti Chopra Raghav Chadha Actress Parineeti Chopra Heroine Parineeti Chopra Parineeti Chopra Movies Parineeti Chopra Bollywood

Next Gallery

Palash Muchhal Net Worth: క్రికెటర్ స్మృతీ మంధాన కాబోయే భర్త పలాష్ ముచ్చల్ ఆస్తుల వివరాలు తెలుసా..?