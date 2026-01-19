English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pavitra Lokesh: 47 వయసులో నరేష్ భార్య పవిత్ర లోకేష్ ప్రెగ్నెంట్..!

Pavitra Lokesh: 47 వయసులో నరేష్ భార్య పవిత్ర లోకేష్ ప్రెగ్నెంట్..!

Pavitra Lokesh Pregnant: 47 ఏళ్ల వయసులో ప్రముఖ నటి పవిత్ర లోకేష్ తల్లి కాబోతోంది అంటూ వార్తలు తెరపైకి వచ్చాయి. గతంలోనే ఈ వార్తలు వచ్చినా వాటిపై స్పందించిన ఈమె.. ఇప్పుడు మళ్లీ ఇలాంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటోంది.
తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో నటుడు నరేష్ వ్యక్తిగత జీవితం ఎప్పుడూ వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆయన..నటి పవిత్ర లోకేష్ను వివాహం చేసుకున్న సమయంలో పెద్ద సెన్సేషన్ అయింది. నరేష్ ఇప్పటికే కొన్ని పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న వ్యక్తి కావడంతో..అలానే ఆయన వయసు ఆరు పదులు దాటడంతో.. మరోసారి పెళ్లి చేసుకోవడం అప్పట్లో పెద్ద దుమారం రేపింది. సోషల్ మీడియా నుంచి టీవీ చర్చల వరకు ఈ పెళ్లి గురించే మాట్లాడుకున్నారు.

పవిత్ర లోకేష్ కూడా నరేష్‌ను.. పెళ్లి చేసుకోవడం వెనుక చాలా విమర్శలు ఎదుర్కొంది. ముఖ్యంగా ఇద్దరి వయసు ఎన్నో చర్చలకు దారితీసింది. నరేష్ వయసు అరవై పైగా ఉండగా, పవిత్ర లోకేష్ వయసు కూడా అప్పట్లో 50 పైన ఉండింది. అయినా ఈ జంట తమ నిర్ణయంపై వెనక్కి తగ్గలేదు. విమర్శలకు భయపడకుండా..కలిసి జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు.

ఇప్పుడు మరోసారి నరేష్ పేరు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. కారణం.మీ పవిత్ర లోకేష్ గర్భవతి అయ్యిందన్న వార్త తెగ వినిపించడం. ఈ వార్త నిజమా లేక కేవలం ఆకతాయిలు సృష్టించిన పుకారేనా అనే సందేహం అందరిలో ఉంది. 

 ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. నరేష్ తాజాగా నారీ నారీ నడుమ మురారి సినిమాలో నటించిన విషయం తెలిసింది. సంక్రాంతికి విడుదలైన ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించగా ఇందులో నరేష్ పాత్రకు ప్రశంసలు వచ్చాయి. ఆయన కామెడీ బాగా పంచారు అని అందరూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆయన చాలా చిన్న వయసున్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు.. అమ్మాయి గర్భవతి కూడా అవుతుంది.

ఇక ఈ సినిమాలో కొన్ని సీన్లు షేర్ చేస్తూ..  ఇప్పుడు అదే తరహా విషయం నిజ జీవితంలో జరుగుతోందా అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు అభిమానలూ. దీంతో ఈ విషయం మరింత వైరల్ అయింది.

ఇప్పటివరకు ఈ వార్తలపై పవిత్ర లోకేష్ గానీ, నరేష్ గానీ అధికారికంగా స్పందించలేదు. కానీ ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం కేవలం ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించడంతోనే.. ఇలాంటి వార్తలు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి అని తెలుస్తోంది.

