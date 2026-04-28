Actress Husband: 9 మంది అమ్మాయిలతో అఫైర్.. బెడ్ రూమ్ లో అలా చేసేవాడు.. భర్త పెట్టిన నరకం గురించి తెలుగు స్టార్ నటి కీలక వ్యాఖ్యలు!

Actress Husband:సినిమాల్లో కనిపించే హీరోయిన్ల జీవితాలు బయటికి చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. కానీ వారి వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ఎన్నో కష్టాలు దాగి ఉంటాయి. అలాంటి బాధలను తాజాగా సీనియర్ నటి పూజిత బయటపెట్టారు. ఆమె భర్త వల్ల ఎన్ని కష్టాలు పడింది అన్న విషయాన్ని ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చారు.
పూజిత 90వ దశకంలో సౌత్ ఇండస్ట్రీలో మంచి పేరు సంపాదించారు. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో ఎన్నో సినిమాల్లో నటించి గుర్తింపు పొందారు. తర్వాత టెలివిజన్ సీరియల్స్లో కూడా నటిస్తూ ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఈమధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన పెళ్లి జీవితంపై మాట్లాడి అందరినీ షాక్కు గురి చేశారు. తన భర్త తనను చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేశాడని చెప్పారు. ఇంట్లోనే తాళం వేసి వెళ్లిపోవడం, బయట వాళ్లతో మాట్లాడకుండా నిరోధించడం వంటి ఘటనలు జరిగాయని తెలిపారు.
అంతేకాకుండా, తన భర్తకు చెడు అలవాట్లు పెరిగిపోయాయని, ఫేస్బుక్ ద్వారా 9 మంది అమ్మాయిలతో సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడని ఆరోపించారు. తాను ఇంట్లో ఉండగానే వాళ్లతో చాటింగ్ చేస్తూ, తనను బెడ్రూంలో లాక్ చేసేవాడని అన్నారు.
పూజిత మాట్లాడుతూ, తన భర్త అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు కూడా తాను ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకున్నానని చెప్పారు. కానీ అతను మాత్రం తనను గౌరవించలేదని, తరచూ గొడవలు పెట్టి వేధించేవాడని వెల్లడించారు.
ఇంకా తన దగ్గర ఉన్న డబ్బు, బంగారం తీసుకుని వెళ్లిపోయాడని, తన కుమారుడి కోసం చాలా కష్టాలు పడ్డానని చెప్పారు. ప్రతిరోజూ కొద్దిగా డబ్బు సేవ్ చేసి, ఆ డబ్బుతోనే జీవితం నెట్టుకొచ్చానని గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఈ సంఘటనలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పూజిత చెప్పిన విషయాలు విని చాలా మంది షాక్ అవుతున్నారు. సినిమా రంగంలో కనిపించే వెలుగుల వెనుక కూడా ఇలాంటి చీకటి కథలు ఉంటాయని ఈ సంఘటన మరోసారి గుర్తు చేసింది.