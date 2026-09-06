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Actress: వ్యభిచారాన్ని చట్టబద్ధం చేయాలి అని కోరిన స్టార్ హీరోయిన్

Written ByVishnupriya
Published: Sep 06, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:42 PM IST

Actress: వ్యభిచారాన్ని చట్టబద్ధం చేస్తే సమాజంలో మహిళలపై జరుగుతున్న లైంగిక నేరాలు తగ్గే అవకాశం ఉందని ఓ స్టార్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతేకాదు, తాను చేస్తున్న అడల్ట్ కంటెంట్ కేవలం వినోదం కోసం మాత్రమే కాదని, కొంతమంది పురుషుల మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో అది ఉపయోగపడుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. తన వీడియోలను ఒక రకమైన సామాజిక సేవగా భావిస్తున్నానంటూ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి

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పూనమ్ పాండే

బాలీవుడ్ నటి, మోడల్ పూనమ్ పాండే మరోసారి తన వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచారు. వివాదాస్పద విషయాలపై తన అభిప్రాయాలను బహిరంగంగా చెప్పే ఆమె, తాజాగా వ్యభిచారం చట్టబద్ధత, తాను చేసే అడల్ట్ కంటెంట్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీశాయి. ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి.పూనమ్ పాండే మాట్లాడుతూ, దేశంలో వ్యభిచారాన్ని చట్టబద్ధం చేస్తే కొన్ని రకాల నేరాలు తగ్గే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా మహిళలపై జరుగుతున్న లైంగిక నేరాల విషయంలో దీనిపై చర్చ అవసరమని ఆమె అన్నారు. అయితే ఈ అంశంపై సమాజంలో భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.

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పూనమ్ పాండే కామెంట్స్

తాను చేసే ఎరోటిక్ లేదా అడల్ట్ వీడియోలను కేవలం వినోదంగా చూడకూడదని పూనమ్ చెప్పినట్లు సమాచారం. తన కంటెంట్ వల్ల కొంతమందికి మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే తాను చేస్తున్న పనిని ఒక రకమైన సామాజిక సేవగా కూడా భావిస్తున్నానని పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై కొందరు ఆమెకు మద్దతు ఇస్తుండగా, మరికొందరు మాత్రం తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నారు.  

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పూనమ్ పాండే తాజా వార్తలు

తనపై సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ట్రోలింగ్ గురించి కూడా పూనమ్ పాండే మాట్లాడారు. బయట తనను విమర్శించే కొంతమంది వ్యక్తులు వ్యక్తిగతంగా మాత్రం తన కంటెంట్‌ను చూస్తుంటారని ఆమె అన్నారు. ఈ విషయంలో తనకు కొంత అసంతృప్తి ఉందని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. తనపై కామెంట్లు చేసే వారికి గట్టిగా సమాధానం ఇవ్వాలని కొన్నిసార్లు అనిపించినా, తన పెంపకం, సంస్కారం కారణంగా అలా చేయకుండా ఉంటానని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. తన గురించి ఎవరు ఏమనుకున్నా, తాను తనకు నచ్చిన విధంగా జీవిస్తాననే ధోరణిని పూనమ్ మరోసారి స్పష్టం చేశారు.  

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పూనమ్ పాండే వివాదం

పూనమ్ పాండేకు వివాదాలు కొత్తేమీ కాదు. గతంలో కూడా ఆమె చేసిన పలు ప్రకటనలు, సోషల్ మీడియా పోస్టులు పెద్ద చర్చకు కారణమయ్యాయి. 2011లో క్రికెట్ ప్రపంచకప్ సమయంలో ఆమె చేసిన ఒక సంచలన ప్రకటన అప్పట్లో దేశవ్యాప్తంగా వార్తల్లో నిలిచింది. అలాగే 2024లో గర్భాశయ క్యాన్సర్‌పై అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నంలో భాగంగా తన మరణంపై తప్పుడు ప్రచారం చేయడం కూడా తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. ఆ తర్వాత అది అవగాహన కార్యక్రమం కోసం చేసిన చర్యగా ఆమె వివరణ ఇచ్చారు.  

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పూనమ్ పాండే వైరల్ కామెంట్స్

2020లో సామ్ బాంబేను వివాహం చేసుకున్న పూనమ్ పాండే కొంతకాలానికే తన భర్తపై గృహహింస ఆరోపణలు చేశారు. ఈ విషయం కూడా అప్పట్లో పెద్ద వార్తగా మారింది. ఇప్పుడు వ్యభిచారం చట్టబద్ధతపై ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి చర్చకు తెరలేపాయి. ఒకవైపు ఆమె అభిప్రాయాన్ని సమర్థిస్తున్నవారు ఉండగా, మరోవైపు ఆమె వ్యాఖ్యలు సమస్యకు సరైన పరిష్కారం కాదని విమర్శిస్తున్నవారు కూడా ఉన్నారు.

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