  • Telugu News
  • Photos
  • Pragathi Daughter: నటి ప్రగతి కూతుర్ని చూశారా? అందం ముందు హీరోయిన్ల కూడా దిగదుడుపే! పిటపిటలాడే అందం!

Actress Pragathi Daughter: టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి ప్రగతి గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇటీవలే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కాంపిటీషన్స్‌లో ఇండియాకు గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ మెడల్స్ ను సాధించిపెట్టింది. ఇప్పుడామె కూతురు గురించి సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. 
1 /6

టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి ప్రగతి గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇటీవలే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కాంపిటీషన్స్‌లో ఇండియాకు గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ మెడల్స్ ను సాధించిపెట్టింది. హీరోయిన్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత తెలుగు సినిమాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా ఎన్నో సైడ్ క్యారెక్టర్లు చేస్తూ ప్రజల్ని మెప్పిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఆమె తన నటనతో పాటు పట్టుదలగా వెయిట్‌లిఫ్టర్‌గానూ ముందుకు సాగుతుంది.

2 /6

కరోనా సమయంలో సోషల్ మీడియాలో జిమ్‌ వర్కౌట్స్ చురుగ్గా మారిన నటి ప్రగతి.. రీల్స్‌తో మరింత క్రేజ్ తెచ్చుకుంది. అయితే, ఆమె ఇప్పుడు తన ఫిట్‌నెస్, ధైర్యంతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు. ఇటీవలే టర్కీ వేదికగా జరిగిన ఏషియన్ ఓపెన్ & మాస్టర్స్ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2025లో ప్రగతి పాల్గొన్నారు. ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్న ఆమె ఏకంగా నాలుగు పతకాలు సాధించి సంచలనం సృష్టించారు.

3 /6

నటి ప్రగతి.. తన 50 ఏళ్ల వయసులో కూడా జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వరుస పతకాలు గెలుచుకుంటూ ఆమె యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుంది. ఆమె పవర్ లిఫ్టింగ్ వీడియోలు, జిమ్ వర్కవుట్ ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

4 /6

నటి ప్రగతి పవర్ లిఫ్టింగ్ విజయం నేపథ్యంలో, ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం, కూతురు గురించి కూడా నెటిజన్లు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

5 /6

నటి ప్రగతి చిన్న వయసులోనే పెళ్లి చేసుకోగా.. భర్తతో విడాకులు తీసుకోగా, ఇప్పుడు ఒంటరిగా ఆమె పిల్లల్ని పెంచుతుంది.

6 /6

ప్రస్తుతం ప్రగతి కూతురు గీత ఫోటోలు తాజాగా సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. గీత అందంలో అచ్చం తన అమ్మలాగే ఉందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చదువుపై దృష్టి పెట్టిన గీత సోషల్ మీడియాలో చాలా చురుకుగా ఉంటుంది. నటి ప్రగతి అద్భుతమైన విజయం వెనుక ఆమె కూతురు కూడా ఓ పాత్ర ఉందని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. 

