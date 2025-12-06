Actress Pragathi: అరె వావ్.. పవర్ లిఫ్టింగ్ లో సత్తాచాటిన నటి ప్రగతి ఆంటీ.. ఎన్ని మెడల్స్ సాధించిందంటే..?

Pragathi won medals in Turkey powerlifting championship: వెండితెరతో పాటు, పవర్లిఫ్టింగ్లో కూడా నటి ప్రగతి అద్భుతమైన ప్రదర్శనను చూపించారు. ఏకంగా ఏషియన్ పవర్ లిఫ్టింగ్ క్రీడల్లో నాలుగు మెడల్స్ సాధించి అందరిని షాక్ కు గురిచేశారు.ప్రగతిపై అభిమానులు నెట్టింట ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
నటి ప్రగతి గురించి ప్రత్యేంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. తరచుగా ఇన్ స్టాలో లేటెస్ట్ ఫోటోలు, రీల్స్ షేర్ చేస్తు రచ్చ చేస్తుంటుంది. ముఖ్యంగా టాలీవుడ్ లో.. తల్లి, అత్త పాత్రలతో తనకంటూ ప్రత్యేకంగా అభిమానుల్ని సొంతం చేసుకుంది.
అయితే.. నటి ప్రగతి తరచుగా జిమ్ లో వర్కౌట్స్ చేస్తున్న ఫోటోలను షేర్ చేస్తుంది. వెండితెరపై మాత్రమే కాకుండా.. క్రీడారాంలో కూడా తన మార్క్ ను నటి ప్రగతి చూపించింది. పవర్లిఫ్టింగ్లో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరుస్తూ జాతీయ స్థాయిలో పతకాలను కొల్లకొడుతుంది.
టర్కీ లో జరిగిన ఏషియన్ ఓపెన్న అండ్ మాస్టర్స్ పవన్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్ షిప్ లో నాలుగు పతకాలు సాధించింది.ఈ విషయాన్ని తన అభిమానులతో పంచుకుంది.
నటి ప్రగతి.. 2023లో పవర్లిఫ్టింగ్ క్రీడలోకి అడుగుపెట్టిన ప్రగతి, అతి తక్కువ సమయంలోనే అసాధారణ ప్రతిభను కనబర్చింది. హైదరాబాద్ జిల్లా స్థాయి పోటీల్లో స్వర్ణ పతకం, తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి ఛాంపియన్షిప్లోనూ బంగారు పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. అదే ఏడాది తెనాలిలో జరిగిన జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది.
బెంగళూరులో జరిగిన నేషనల్ లెవెల్ బెంచ్ ప్రెస్ ఛాంపియన్షిప్లో స్వర్ణం గెలిచి అందరిని ఫిదా చేసింది. ఆ తర్వాత 2024లో సౌత్ ఇండియన్ పవర్లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో రజత పతకం సాధించారు.
మరోవైపు.. 2025 సంవత్సరం ప్రగతి కెరీర్లో అత్యంత కీలకంగా మారింది. హైదరాబాద్ జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో వరుసగా స్వర్ణ పతకాలు గెల్చుకుంది. ఆ తర్వాత.. కేరళలో జరిగిన ప్రతిష్ఠాత్మక జాతీయ స్థాయి పవర్లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్లోనూ బంగారు పతకాన్ని సొంతం చేసుకుంది.