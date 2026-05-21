/Actress Pragathi: స్టార్ హీరో అలాంటి బట్టలు వేసుకోమని అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు.. అతని వల్లే కెరియర్ నాశనం: ప్రగతి

Actress Pragathi:దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రగతి ఇటీవల తన సినీ జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను బయటపెట్టారు. తల్లిగా, అత్తగా, వదినగా ఎన్నో సినిమాల్లో బలమైన పాత్రలు చేసిన ప్రగతి, ఒకప్పుడు హీరోయిన్గా కూడా కెరీర్ ప్రారంభించారని చాలామందికి తెలియదు. అయితే హీరోయిన్గా మంచి అవకాశాలు వస్తున్న సమయంలోనే ఆ రంగానికి దూరం కావాల్సి వచ్చిందని ఆమె తెలిపారు.
ప్రగతి తన కెరీర్ను తమిళ దర్శకుడు భాగ్యరాజ్ సినిమా ద్వారా ప్రారంభించారు. మొదటి సినిమాతోనే ఆమెకు గుర్తింపు వచ్చింది. కానీ హీరోయిన్గా కొనసాగడం అంత సులభం కాదని చాలా త్వరగానే అర్థమైందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఒక సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన సంఘటన తన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసిందని వెల్లడించారు.
19 ఏళ్ల వయసులో హీరోయిన్గా నటిస్తున్న సమయంలో ఒక సినిమాలో హీరో, నిర్మాత, దర్శకుడు ఒకరే ఉన్నారని ఆమె తెలిపారు. ఆ సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ వర్షపు పాటను తెరకెక్కిస్తున్న సమయంలో తనకు ఇచ్చిన దుస్తులు అసభ్యంగా అనిపించాయని చెప్పారు. అందుకే ఆ డ్రెస్ వేసుకోవడానికి తాను నిరాకరించానని తెలిపారు.
“ఆ వ్యక్తితో ఇక పని చేయను” అని స్పష్టంగా చెప్పినా, చివరకు పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొన్ని షరతులతో సినిమా పూర్తి చేయడానికి ఒప్పుకున్నానని తెలిపారు. ముఖ్యంగా తన పూర్తి పారితోషికాన్ని ముందుగానే ఇవ్వాలని చెప్పగా నిర్మాతలు అంగీకరించారని వెల్లడించారు. ఈ సంఘటన తన మనసును తీవ్రంగా బాధించిందని ప్రగతి తెలిపారు. “ఆత్మగౌరవం కంటే పెద్దది ఏదీ లేదు. గౌరవం లేని చోట ఎన్ని కోట్లు వచ్చినా ఉపయోగం లేదు” అని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఈ కారణంగానే హీరోయిన్గా వచ్చిన అవకాశాలను వదులుకుని కొంతకాలం సినిమాలకు దూరమయ్యానని చెప్పారు.
తర్వాత వివాహం చేసుకుని కుటుంబ జీవితంలోకి వెళ్లిన ప్రగతి, ఆర్థిక అవసరాల కారణంగా మళ్లీ నటన వైపు అడుగుపెట్టారు. ఈసారి హీరోయిన్గా కాకుండా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించారు. వరుస సినిమాల్లో మంచి పాత్రలు చేస్తూ ప్రేక్షకుల ప్రేమను సంపాదించుకున్నారు.“హీరోయిన్గా చేసినప్పుడు కంటే ఇప్పుడు చేస్తున్న పాత్రల వల్లే నాకు ఎక్కువ గౌరవం, గుర్తింపు వచ్చాయి” అని ప్రగతి తెలిపారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో కూడా యాక్టివ్గా ఉంటూ ఫిట్నెస్ వీడియోలు, డ్యాన్స్ క్లిప్స్తో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నారు.