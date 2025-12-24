Actress Pragathi: వేణు స్వామికి అంత సిన్మాలేదు.!.. ప్రగతి ఆంటీ షాకింగ్ కామెంట్స్... మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..

Pragthi on astrologer Venu swamy: ఇటీవల సెలబ్రీటీల జ్యోతిష్యుడు వేణుస్వామి మాట్లాడుతూ తన పూజల ఫలితంగానే నటి ప్రగతి టర్కీ లో జరిగిన పవర్ లిఫ్టింగ్ లో నాలుగు పతకాలు గెల్చుకుందని అన్నారు. దీనిపై నటి తన దైన శైలీలో కౌంటర్ వేశారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ వైరల్ గా మారాయి.
సెలబ్రీటీల జ్యోతిష్యుడు వేణుస్వామి ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఆయన తరచుగా ఏదో ఒక కాంట్రవర్సీ రాజేసి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంటారని చెప్తారు. పాపం.. ముచ్చటగా రెండోసారి వివాహం చేసుకున్న సమంత కూడా మరోసారి నోరుపారేసుకున్నారు.
ఇక మరోవైపు ఇటీవల నటి ప్రగతి ఇటీవల ఎంతో కష్టపడి షియన్ ఛాంపియన్షిప్ టోర్నమెంట్ లో పాల్గొన్న ఆమె ఒక బంగారు పతకంతో పాటు మూడు సిల్వర్ మెడల్స్ గెల్చుకుంది. మొత్తంగా నాలుగు పతకాలు సాధించి తనను ట్రోల్స్ చేసిన వారికి చుక్కలు చూపించింది.
ఒకప్పుడు ఆమెను ఈ వయసులో ఇలాంటివి అవసరమా అన్న వారి నోళ్లను తన పతకాలతో మూయించింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రగతి పతకాలు గెల్చుకొవడం వెనుకాల తన పూజల పవర్ ఉందని వేణు స్వామి అన్నారు. అంతటితో ఆగకుండా ఈరోజు తన వల్లే ప్రగతి ఈ స్థానంలో నిలిచిందని ఆ క్రెడిట్ తనదే నంటూ సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకున్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై నటి ప్రగతి రియాక్ట్ అయ్యారు.
నటి ప్రగతి మాట్లాడుతూ.. వేణుస్వామి చేసిన వ్యాఖ్యలలో నిజంలేదని అన్నారు. సుమారు రెండున్నరేళ్ల ముందు నేను చాలా డిప్రెషన్ లో ఉన్నప్పుడు కొంత మంది వేణుస్వామి దగ్గర పూజలు చేయించుకొమ్మంటే అక్కడికి వెళ్లానన్నారు. కానీ నాకు ఆయన పూజల వల్ల ఒరిగిందేమి లేదన్నారు. అప్పుడు ఎప్పుడో చేసుకున్న పూజల ఫోటోలు,వీడియోలు ఇప్పుడు బైటపట్టడం ఏంటని అసహానం వ్యక్తం చేశారు.
పవర్ లిఫ్టింగ్ కోసం తన ఓళ్లును హునం చేసుకున్నానని, ఎన్నో త్యాగాలు చేసి కష్టపడితే ఈ రోజున నాలుగు పతకాలు సాధించినట్లు నటి ప్రగతి షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. అంతటితో ఆగకుండా.. తన వల్లే మెడల్స్ గెల్చుకున్నట్లు ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యల్ని ఆయన సంస్కారానికి వదిలేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి. మరోవైపు ప్రగతి కష్టాన్ని తన అకౌంట్ లో వేసుకొవడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అంటూ నెటిజన్లు వేణుస్వామిని ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.