Actress Pragathi: ఆ పనిచేస్తూ నరకం చూపించాడు..!. నటి ప్రగతి ఆంటీ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Actress pragathi comments viral: నటి ప్రగతి ఇటీవల తనకు గతంలో ఎదురైన ఒక చేదు అనుభవం గురించి షాకింగ్ అనుభవంను బైటపెట్టారు. ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి. దీనిపై ఆ డైరెక్టర్ ఎవరని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
నటి ప్రగతి ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా టర్కీలో జరిగిన ఏషియన్ ఓపెన్ & మాస్టర్స్ పవర్లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో పాల్గొన్నారు. ఏకంగా నాలుగు పతాకాలు అక్కడ గెల్చుకున్నారు. దీంతో ఒక్కసారిగా ఆమెపై సెలబ్రీటీలు, అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపించారు. అంతే కాకుండా మూవీస్ లలో కూడా రాణిస్తునే, జిమ్ లు చేస్తు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. కొంత మంది నటి ప్రగతిపై సోషల్ మీడియాలో రక రకాల రూమర్స్ వైరల్ చేస్తున్నారు. జిమ్ లు కూడా చేస్తు తరచుగా హాట్ హాట్ ఫోటొలను తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో నటి ప్రగతి పోస్ట్ చేస్తారు.
గతంలో వేణు స్వామి నటి ప్రగతికి మెడల్స్ రావడం తన క్రెడిట్ అంటూ మాట్లాడాడు. అంతే కాకుండా దీనిపై వివాదం తలెత్తడంతో ప్రగతి వేణు స్వామికి కౌంటర్ కూడా ఇచ్చారు. నటిప్రగతి ఇటీవల ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. తనకు గతంలో ఒక డైరెక్టర్ తో ఎదురైన చేదు అనుభవంను బైటపెట్టారు.
గతంలో ఒక దర్శకుడితో పనిచేసిన సమయంలో చాలా ఇబ్బందులు పడ్డానని చెప్పారు. తనతో చాలా అసౌకర్యంగా ప్రవర్తించినట్లు చెప్పారు. అంతే కాకుండా.. ఆ అనుభవం తనకు 'నరకం'లా అనిపించిందని అన్నారు. ఆ చేదు జ్ఞాపకం వల్ల భవిష్యత్తులో ఆ దర్శకుడితో మరల పనిచేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు.
తనకు మూవీస్ లలో డబ్బులు ముఖ్యం కాదని పాత్రలే ముఖ్యమన్నారు. కథ లేదా తన పాత్ర నచ్చకపోతే ఎంత పెద్ద అవకాశం వచ్చినా వదులుకోవడానికి వెనకాడనని స్పష్టం చేశారు. మరీ ఇంత చెప్పిన నటి ప్రగతి మాత్రం ఆ డైరెక్టర్ పేరు మాత్రం బైటపెట్టడానికి ఇష్టపడలేదు.
మరోవైపు 50 ఏళ్ల వయసులోనూ జిమ్లో వర్కౌట్స్ చేస్తు అందరితో ఔరా అన్పించుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా.. ఫిట్నెస్ అనేది తన జీవితంలో ఒక భాగమని నటి ప్రగతి చెప్పుకొచ్చారు. నటి ప్రగతి చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.