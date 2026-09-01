/Actress Prema: హీరోయిన్ ప్రేమకు క్యాన్సర్ ... అసలు విషయం చెప్పిన నటి

Actress Prema: సీనియర్ హీరోయిన్ ప్రేమ తెలుగు, కన్నడ, తమిళ సినిమాల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. దాదాపు మూడు దశాబ్దాలుగా ఆమె సినీ రంగంలో కొనసాగుతున్నారు. హీరోయిన్గా మాత్రమే కాకుండా ప్రస్తుతం తల్లి, అక్క, వదిన వంటి పాత్రల్లో కూడా నటిస్తూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. అయితే కొంతకాలంగా ప్రేమ ఆరోగ్యం గురించి సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వార్తలు ప్రచారం అవుతున్నాయి.
దేవి సినిమాతో స్టార్ హీరోయిన్ గా మారిన.. ప్రేమకు క్యాన్సర్ వచ్చిందని కొందరు ప్రచారం చేశారు. చికిత్స కోసం ఆమె విదేశాలకు వెళ్లారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి. ఈ విషయంతో ఆమె అభిమానులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. అయితే ఈ వార్తల్లో నిజం లేదని ప్రేమ స్వయంగా స్పష్టం చేశారు.
ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడారు. తనకు ఎలాంటి అనారోగ్యం లేదని చెప్పారు. తాను న్యూజిలాండ్కు వెళ్లిన మాట నిజమేనని అయితే అది చికిత్స కోసం కాదని వివరించారు. అక్కడ ఉన్న తన స్నేహితుడిని కలవడానికి వెళ్లినట్లు తెలిపారు. తన గురించి కొందరు తప్పుడు విషయాలను సృష్టించారని ప్రేమ అన్నారు. ఇలాంటి వార్తలు తనను బాధపెట్టినా వాటి వల్ల తాను మరింత బలంగా మారానని చెప్పారు. దేవుడి దయతో తాను ఆరోగ్యంగా ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు.
ప్రేమ వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా గతంలో ఎన్నో వార్తలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఆమె రెండో పెళ్లి గురించి తరచుగా ఊహాగానాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ విషయంపై కూడా ఆమె స్పందించారు. పెళ్లి అనేది తన వ్యక్తిగత నిర్ణయమని చెప్పారు. తనకు సరైన వ్యక్తి దొరికితే భవిష్యత్తులో పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు. తన జీవితంపై తనకు పూర్తి అవగాహన ఉందని ప్రేమ చెప్పారు. చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రులు తనకు ఎంతో స్వేచ్ఛ ఇచ్చి పెంచారని తెలిపారు. జీవితంలో ఎన్నో విషయాలు చూశానని అన్నారు. తన బాధ్యతలను కూడా సక్రమంగా నిర్వహించానని చెప్పారు.
జీవితం ఒక్కటేనని అందుకే ఉన్నంతకాలం సంతోషంగా ఉండాలని ప్రేమ అభిప్రాయపడ్డారు. తన తల్లిదండ్రులు ప్రతి విషయంలో తనకు అండగా నిలిచారని చెప్పారు. అలాగే తనకు మంచి స్నేహితులు ఉన్నారని తెలిపారు. వారు తనను స్టార్గా కాకుండా సాధారణ వ్యక్తిలా చూస్తారని అన్నారు.
ప్రస్తుతం ప్రేమ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తన ఆరోగ్యంపై వచ్చిన తప్పుడు ప్రచారానికి ఆమె ఇచ్చిన స్పష్టమైన సమాధానంపై అభిమానులు స్పందిస్తున్నారు. తప్పుడు వార్తలను నమ్మకుండా నిజమైన సమాచారం కోసం అధికారిక వివరాలను మాత్రమే నమ్మాలని పలువురు సూచిస్తున్నారు.