Actress Prema Tragedy: చిరునవ్వుతో కనిపించే హీరోయిన్ ప్రేమ జీవితంలో ఇంత విషాదం ఉందా..?

Actress Prema Personal Life: తెలుగు ప్రేక్షకులకు చిరునవ్వులతో గుర్తుండిపోయే నటి ప్రేమ. దేవి సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మదిలో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. తెరపై ఆమెను చూసినప్పుడు ఎప్పుడూ ఆనందం, హుషారు కనిపిస్తాయి. కానీ ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం మాత్రం చాలానే విషాదాలను చూసింది. అదేమిటంటే..
ప్రేమ సినీ ప్రయాణం హీరో వెంకటేష్ నటించిన ధర్మచక్రం.. సినిమాతో హీరోయిన్గా మొదలైంది. ఆ సినిమా ఆమెకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చింది. ఆ తర్వాత దర్శకుడు కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో వచ్చిన దేవి సినిమా సంచలన విజయం సాధించింది. ఈ సినిమా ప్రేమను స్టార్ హీరోయిన్గా నిలబెట్టింది.
తెలుగు మాత్రమే కాకుండా తమిళం..కన్నడ భాషల్లో కూడా ప్రేమ వరుసగా సినిమాలు చేసి మంచి పేరు సంపాదించింది. సహజమైన నటన, సింపుల్ లుక్ ఆమెకు పెద్ద ప్లస్ అయ్యాయి. అప్పట్లో ఆమె సినిమాలు అంటే కుటుంబ ప్రేక్షకులు తప్పకుండా థియేటర్లకు వచ్చేవారు.
2006లో ప్రేమ వ్యాపారవేత్త జీవన్ అప్పచ్చును ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. అయితే వారికి పిల్లలు లేరు. కాలక్రమంలో మనస్పర్థలు రావడంతో 2016లో ఇద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు. ఈ విషయం ఆమె జీవితంలో పెద్ద మలుపుగా మారింది.
ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో ప్రేమ తన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి మాట్లాడింది. తాను క్యాన్సర్తో ఇబ్బంది పడ్డానని, కానీ ఇప్పుడు పూర్తిగా సేఫ్గా.. ఆరోగ్యంగా ఉన్నానని చెప్పింది. ఆ మాటలు అభిమానులకు ఊరటనిచ్చాయి. అయితే విడాకుల తీసుకున్నప్పుడు అలానే తర్వాత క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ప్రేమ చాలా కష్టాలు పడ్డాను అని చెప్పుకొచ్చింది.
ప్రస్తుతం ప్రేమ కన్నడ, తెలుగు సినిమాల్లో తల్లి పాత్రల్లో కనిపిస్తూ మళ్లీ ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకుంటోంది. పాత్ర చిన్నదైనా నటనతో ముద్ర వేస్తోంది.