/Actress Prema: 70 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లి చేసుకుంటా.. నటి ప్రేమ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Actress Prema:సీనియర్ నటి ప్రేమ తెలుగు, కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. హీరోయిన్గా ఎన్నో సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఆమె.. కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు మళ్లీ నటనపై దృష్టి పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలను ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
ప్రేమ కెరీర్లో ‘దేవి’ సినిమా ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో ఆమె పోషించిన పాత్ర ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ప్రశంసలు అందుకుంది. ఆ తర్వాత వెంకటేష్, మోహన్ బాబు, జగపతిబాబు వంటి ప్రముఖ హీరోలతో కలిసి పలు సినిమాల్లో నటించారు. తన నటనతో పాటు అందంతో కూడా అప్పట్లో మంచి క్రేజ్ సంపాదించారు.
తాజా ఇంటర్వ్యూలో ప్రేమ తన ఆరోగ్యంపై వచ్చిన పాత వార్తల గురించి కూడా మాట్లాడారు. తనకు క్యాన్సర్ వచ్చిందంటూ గతంలో కొన్ని వార్తలు ప్రచారం అయ్యాయని, అయితే వాటిలో నిజం లేదని స్పష్టం చేశారు. తాను ఆరోగ్యంగానే ఉన్నానని చెప్పారు. సోషల్ మీడియాలో లేదా కొన్ని మీడియా కథనాల్లో వచ్చే ప్రతి విషయాన్ని నిజమని నమ్మవద్దని ఆమె చెప్పినట్టుగా తెలుస్తోంది.
తన వివాహ జీవితం గురించి కూడా ప్రేమ వివరాలు వెల్లడించారు. 2006లో వ్యాపారవేత్త జీవన్ అప్పచ్చును వివాహం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. అయితే కొంతకాలం తర్వాత ఇద్దరి మధ్య అభిప్రాయాలు కలవకపోవడంతో సమస్యలు ఏర్పడ్డాయని చెప్పారు. చివరకు పరస్పర అంగీకారంతో 2016లో కుటుంబ న్యాయస్థానం ద్వారా విడాకులు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఇక తనకు రెండో పెళ్లి చేసుకునే ఆలోచన ఉందా అనే ప్రశ్నకు ప్రేమ చాలా స్పష్టంగా స్పందించారు. జీవితంలో ఒకరికి ఒకరి తోడు అవసరమని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. తనను అర్థం చేసుకునే, తనకు నచ్చే వ్యక్తి ఎదురైతే భవిష్యత్తులో రెండో పెళ్లి చేసుకోవడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు.
పెళ్లికి వయసు అడ్డంకి కాదని ప్రేమ అన్నారు. తనకు సరైన వ్యక్తి నచ్చితే 70 ఏళ్ల వయసులోనైనా పెళ్లి చేసుకోవడంలో తప్పు లేదని చెప్పారు. ఇది పూర్తిగా తన వ్యక్తిగత నిర్ణయమని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ప్రేమ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీశాయి.