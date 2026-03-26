Priyanka Chopra: విడాకులు తీసుకోనున్న ప్రియాంక చోప్రా.. క్లారిటీ ఇచ్చేసిన హీరోయిన్..!

Priyanka Chopra Divorce :బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా.. ఆమె భర్త నిక్ జోనాస్ గురించి ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో అనేక రూమర్లు వినిపిస్తున్నాయి. వీరిద్దరూ విడిపోతున్నారని వార్తలు పలు చోట్ల వైరల్ అయ్యాయి. అయితే ఈ వార్తలపై ప్రియాంక చోప్రా తాజాగా స్పందించి స్పష్టత ఇచ్చింది.
గత కొన్ని నెలలుగా ప్రియాంక.. నిక్ జోనాస్ మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయని, త్వరలోనే విడాకులు తీసుకోబోతున్నారని వార్తలు వస్తూనే ఉన్నాయి. కానీ ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని ప్రియాంక చెప్పింది. “మేమిద్దరం చాలా సంతోషంగా జీవిస్తున్నాం. మా జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. బయట వచ్చే రూమర్లను మేము పెద్దగా పట్టించుకోము” అని ఆమె తెలిపింది.
ఇంకా ఆమె మాట్లాడుతూ, “ఇటీవల చాలా మంది మా పెళ్లి గురించి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు. నిజంగా ఎందుకు ఇలా రూమర్లు వస్తున్నాయో నాకు అర్థం కావడం లేదు. ప్రజలు మా పెళ్లి ముగియాలని కోరుకుంటున్నారా?” అని ప్రశ్నించింది.
ప్రియాంక చోప్రా.. నిక్ జోనాస్ వివాహం రెండు భిన్న సంస్కృతుల కలయిక. ఒకరు భారతదేశానికి చెందిన వారు కాగా, మరొకరు అమెరికాకు చెందిన వారు. వారి మతాలు కూడా వేరు. అలాగే వయస్సులో కూడా కొంత తేడా ఉంది. ఈ విషయాలే ప్రజలు ఎక్కువగా చర్చించడానికి కారణమవుతున్నాయని ఆమె తెలిపింది. అయినప్పటికీ, గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా తమ సంబంధం చాలా బలంగా ఉందని ఆమె చేసింది.
ప్రియాంక తన ప్రేమకథ గురించి కూడా చెప్పింది. “నిక్ జోనాస్ను కలిసిన ఆరు నెలల్లోనే మేము పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ఆయననే సరైన వ్యక్తి అని నాకు అప్పుడే అనిపించింది” అని ఆమె తెలిపింది.
ఈ జంట 2018 డిసెంబర్ 1న జోధ్పూర్లో హిందూ మరియు క్రైస్తవ సంప్రదాయాలతో పెళ్లి చేసుకున్నారు. 2022లో సరోగసీ ద్వారా వారికి మాల్టీ మేరీ అనే కుమార్తె పుట్టింది.
ఇప్పుడు కూడా ప్రియాంక చోప్రా తన కెరీర్లో బిజీగా ఉంది. బాలీవుడ్తో పాటు హాలీవుడ్లో కూడా మంచి పేరు సంపాదించింది. త్వరలోనే తెలుగు సినిమాలో కూడా నటించబోతుంది. దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో, హీరో మహేష్ బాబు సరసన వారణాసి సినిమాలో ఈ హీరోయిన్ కనిపించనుంది.