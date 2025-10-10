English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Priyanka Mohan: చీరలో మెరిసిపోతూ క్యూట్‌గా కవ్విస్తున్న ప్రియాంక మోహన్.. ఫొటోలు వైరల్..!

Priyanka Mohan: ప్రియాంక మోహన్.. ఈ హీరోయిన్ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. స్టార్ హీరోలతో బ్యాక్ టూ బ్యాక్ మూవీస్ చేస్తూ దూసుకెళ్తోంది. అయితే సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండే ప్రియాంక మోహన్ ఎప్పుడూ తన లేటెస్ట్ ఫొటోస్‌తో హల్‌చల్ చేస్తోంది.  తాజాగా ప్రియాంక మోహన్ షేర్ చేసిన ఫొటోలు.. ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి..
 
స్టార్ హీరోలతో వరుస సినిమాలు చేస్తోంది హీరోయిన్ ప్రియాంక మోహన్. పేరుకు మలయాళ నటినే అయినా పక్కింటమ్మాయిలా కనిపిస్తూ.. తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైంది. తన అందం, అభినయంతో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో క్రమంగా స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదుగుతోంది. కెరీర్ ప్రారంభంలోనే నాని, శర్వానంద్ లాంటి హీరోలతో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంది.   

2019లో ఓంద్ కథే హెల్లా అనే కన్నడ మూవీతో సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగు పెట్టింది ప్రియాంక. ఇక అదే సంవత్సరం న్యాచురల్ స్టార్ నాని గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమాతో.. తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత 2022లో హీరో శర్వానంద్‌తో కలిసి శ్రీకారం సినిమాలో చేసింది.   

ప్రియాంక మోహన్ తండ్రి తమిళనాడుకి చెందిన వాడు కాగా.. తల్లిది కర్ణాటక. ఇక ప్రియాంక మూడబిద్రిలోని అల్వాస్ PU కళాశాలలో పాఠశాల విద్యను అభ్యసించింది. బెంగళూరులో ఇంజనీరింగ్ చదివింది. 2021లో నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ దర్శకత్వం వహించిన శివకార్తికేయన్ యొక్క డాక్టర్‌ సినిమాతో.. ప్రియాంక మోహన్ తమిళంలో అడుగు పెట్టింది. ఆమె నటనకు మంచి స్పందన లభించింది.   

ఈ డాక్టర్ సినిమా  ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్‌లో రూ. 100 కోట్లు వసూలు చేసింది. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రానికి ప్రియాంక ఉత్తమ నూతన నటిగా SIIMA అవార్డును గెలుచుకుంది. 2024లో ధనుష్‌కి జోడిగా కెప్టెన్ మిల్లర్ చిత్రంలో కూడా ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్‌గా నటించింది. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ చిత్రం తమిళంలో విడుదలైంది.   

ఇక ఈ అందాల తార ఇటీవల నటించిన ఓజీ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌ను సంపాదించుకుంది. అయితే  సినిమాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలోనూ యాక్టివ్‌గా ఉండే ప్రియాంక.. రెగ్యులర్‌గా ఫోటోలు, వీడియోలు షేర్ చేస్తూ తన ఫ్యాన్స్‌ను ఆకట్టుకుంటుంది.   

తాజాగా చీరలో దిగిన ఫొటోలను షేర్ చేసింది ప్రియాంక మోహన్. ఇక ప్రియాంక ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఇక ఈ ఫోటోలపై నెటిజన్స్, ఫ్యాన్స్ లుకింగ్ ప్రెట్టీ, గార్జియస్, బ్యూటిఫుల్ అంటూ క్రేజీ క్రేజీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.    

