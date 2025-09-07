English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Priyanka Mohan: వెకేషన్ మోడ్‌లో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్.. బీచ్‌లో చిల్ అవుతూ ఫొటోలకు ఫోజులు

Priyanka Mohan Vacation: ప్రియాంక మోహన్.. ఈ హీరోయిన్ గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. స్టార్ హీరోలతో వరుస సినిమాలు చేస్తూ దూసుకెళ్తోంది. అయితే సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండే ప్రియాంక.. రెగ్యులర్‌గా తన ఫొటోలు, వీడియోలు షేర్ చేస్తూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇక తాజాగా ఈ బ్యూటీ వెకేషన్‌కి వెళ్లిన ఫొటోలను షేర్ చేయగా.. ఇప్పుడు అవి నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్‌గా మారాయి. 
1 /10

స్టార్ హీరోలతో బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తోంది హీరోయిన్ ప్రియాంక మోహన్. పేరుకు మలయాళ నటినే అయినా పక్కింటమ్మాయిలా కనిపిస్తూ.. తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైంది. తన అందం, అభినయంతో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో క్రమంగా స్టార్ హీరోయిన్ గా ఎదుగుతోంది. కెరీర్ ప్రారంభంలోనే నాని, శర్వానంద్ లాంటి హీరోలతో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంది. 

2 /10

2019లో ఓంద్ కథే హెల్లా అనే కన్నడ మూవీతో సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగు పెట్టింది ప్రియాంక. ఇక అదే సంవత్సరం న్యాచురల్ స్టార్ నాని గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమాతో.. టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత 2022లో హీరో శర్వానంద్‌తో కలిసి శ్రీకారం సినిమా చేసింది. 

3 /10

ప్రియాంక మోహన్ 20 నవంబర్ 1994న జన్మించింది. ఆమె తండ్రి తమిళనాడుకి చెందిన వాడు కాగా.. తల్లిది కర్ణాటక. ఇక ప్రియాంక మూడబిద్రిలోని అల్వాస్ PU కళాశాలలో పాఠశాల విద్యను అభ్యసించింది. బెంగళూరులో ఇంజినీరింగ్ చదివింది.    

4 /10

2021లో నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ దర్శకత్వం వహించిన శివకార్తికేయన్ యొక్క డాక్టర్‌ సినిమాతో.. ప్రియాంక మోహన్ తమిళంలో అడుగు పెట్టింది. ఆమె నటనకు మంచి స్పందన లభించింది.   

5 /10

ఈ డాక్టర్ సినిమా  ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్‌లో రూ. 100 కోట్లు వసూలు చేసింది. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రానికి ప్రియాంక ఉత్తమ నూతన నటిగా SIIMA అవార్డును గెలుచుకుంది.  

6 /10

2024లో ధనుష్‌కి జోడిగా కెప్టెన్ మిల్లర్ చిత్రంలో కూడా ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్‌గా నటించింది. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ చిత్రం తమిళంలో విడుదలైంది.   

7 /10

ఇక ఈ అందాల తార ఇప్పుడు ఏకంగా పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ సినిమాలో హీరోయిన్ ఛాన్స్ కొట్టేసింది. స్టైలిష్ డైరెక్టర్ సుజిత్ తెరకెక్కిస్తోన్న ఓజీ సినిమాలో ప్రియాంకనే మెయిన్ హీరోయిన్‌గా ఎంపికైంది. చివరిగా సరిపోదా శనివారంతో బ్లాక్ బస్టర్ మూవీని ఖాతాలో వేసుకుంది ప్రియాంక మోహన్.   

8 /10

సినిమాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలోనూ యాక్టివ్‌గా ఉండే ప్రియాంక.. రెగ్యులర్‌గా ఫోటోలు, వీడియోలు షేర్ చేస్తూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటుంది.   

9 /10

తాజాగా వెకేషన్‌లో దిగిన ఫొటోలను షేర్ చేసింది ప్రియాంక మోహన్. బీచ్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న ప్రియాంక ఫొటోలు.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.    

10 /10

ఇక ఈ ఫోటోలపై నెటిజన్స్, ఫ్యాన్స్ లుకింగ్ ప్రెట్టీ, గార్జియస్, బ్యూటిఫుల్ అంటూ క్రేజీ క్రేజీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.    

