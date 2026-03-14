Heroine Purna: రెండోసారి పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన నటి పూర్ణ

Purna: నటి పూర్ణ ఈ పేరుకు ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. 'అవును' సినిమాతో హీరోయిన్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకొని నటిగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. తెలుగులో బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తున్న పూర్ణ.. తాజాగా రెండోసారి పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.
'అవును' సినిమాతో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది నటి పూర్ణ. ఆ సినిమా తర్వాత వరుస సినిమాలు చేస్తూ దూసుకెళ్లింది.
కేవలం హీరోయిన్గానే కాకుండా తన క్యారెక్టర్కి ఇంపార్టెంట్ ఉన్న రోల్స్ చూజ్ చేసుకుంటూ ప్రేక్షకుల్ని అలరిస్తుంది. అయితే పూర్ణకి పెళ్లయిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమె భర్త పేరు ఆసిఫ్ అలీ.
పూర్ణ భర్త దుబాయ్లో బెస్ట్ బిజినెస్మెన్. పెళ్లి తర్వాత దుబాయ్కి షిఫ్ట్ అయిన పూర్ణ అక్కడే ఒక డ్యాన్స్ స్కూల్ని కూడా రన్ చేస్తుంది. పూర్ణకి ఇప్పటికే ఒక బాబు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.
ఫ్యామిలీ లైఫ్ని, ప్రొఫెషన్ని చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్న పూర్ణ.. ఈ మధ్యనే తన సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీని అనౌన్స్ చేసింది. అయితే ఈ మార్చి 14న పూర్ణ డెలివరీ అయ్యిందట. ఈ విషయాన్ని ఆమె భర్త వెల్లడించాడు.
ఉదయం 4.25 నిమిషాలకు పూర్ణ పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చినట్లు ఆసిఫ్ అలీ పోస్ట్ చేశాడు. ఇక ఆ పోస్ట్ చూసిన నెటిజన్లు, సెలబ్రిటీలు పూర్ణ దంపతులకు కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.