English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actress Raasi: షూటింగ్ మొదటిరోజే బాధపడతూనే చేయకూడని పని చేశాను.. హవ్వా..రాశి షాకింగ్ కామెంట్స్..

1 /7

Actress Raasi: రాశి.. తెలుగు సహా తమిళ, కన్నడ, హిందీ చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది. ఆమె బాలనటిగా పలు చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది. ఆ తరువాత శుభాకాంక్షలు, పెళ్లి పందిరి, గోకులంలో సీత వంటి  అనేక హిట్ చిత్రాలలో హీరోయిన్ గా నటించి మెప్పించింది. 

2 /7

రాశి హీరోయిన్ గా మంచి ఫామ్ లోనే ఉండగానే.. మహేష్ బాబు హీరోగా తేజ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘నిజం’ సినిమాలో విలన్ పాత్రలో నటించింది. ఆ సినిమాలో నెగిటిల్ పాత్ర తర్వాత రాశి చిత్ర పరిశ్రమకు దూరంగా ఉంది. 

3 /7

ప్రస్తుతం సీరియల్స్ తో పాటు కొన్ని చలన చిత్రాల్లో నటిస్తోంది.  రీసెంట్ గా జరిగిన ఓ  ఇంటర్వ్యూలో, ఆమె తన కెరీర్ గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలను షేరు చేసుకుంది.  నేను మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఒక సినిమా చేయాల్సి ఉంది, నాకు ఆర్తి అగర్వాల్‌తో పాటు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారన్నారు. కానీ చిరంజీవికి మరియు దర్శకుడికి మధ్య విభేదాల కారణంగా ఆ చిత్రం పట్టాలెక్కలేదు. అలా చిరుతో చేయలేకపోయిన విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చింది.

4 /7

రంగస్థలం చిత్రంలో సుకుమార్ మొదట రంగమత్త  పాత్రను తనకు ఆఫర్ చేశాడన్నారు.  కానీ ఆ పాత్రలో ప్రజలు నన్ను అంగీకరించరనే భయంతో నేనా పాత్రను రిజెక్ట్ చేసిన  విషయాన్ని వెల్లడించింది.

5 /7

రాశి.. 2004లో పెళ్లి చేసుకుంది.  ఆ సమయంలో, సౌందర్య మరణించింది. వివాహం తర్వాత, నేను బెంగళూరులో సౌందర్య అంత్యక్రియలకు వెళ్ళాను. వివాహం అయిన పదేళ్ల తర్వాత తనకు ఒక బిడ్డ జన్మించిన విషయాన్ని పంచుకుంది. అది నా జీవితంలో అత్యంత అద్భుతమైన క్షణం అని చెప్పుకొచ్చారు. 

6 /7

నిజం సినిమాలో షూటింగ్ సమయంలో రాశి సెట్స్ వెళ్లినపుడు తేజ .. సెట్స్ లో నేను చేయకూడని పని చేయమని చెప్పారు. గోపీచంద్ తో ఓ ఇంటిమేట్ సీన్ చేయమని చెప్పాడు.  ఈ సినిమా ఒప్పుకునే ముందు అతను తనకు అలాంటి సీన్స్ ఉంటాయని చెప్పలేదు. ఇది తనను ఎంతో బాధించిందన్నారు. నేను ఆ చిత్రాన్ని అయిష్టంగానే పూర్తి చేశాను. 

7 /7

‘నిజం’ మూవీ డబ్బింగ్ సమయంలో తేజ నాకు ఫోన్ చేసి అలాంటి సీన్స్ మీతో చేయించినందుకు సారీ చెప్పాడు. కానీ, నేను అతనిని ఎప్పటికీ క్షమించనన్నాను. ఇండస్ట్రీలో నేను ఏ దర్శకుడిని మర్చిపోవాలనుకుంటున్నాను అని మీరు నన్ను అడిగితే? నేను తేజ పేరు చెబుతాను అని రాశి చెప్పుకొచ్చింది. 

actress raasi Raasi Actress Raasi movie Actress Raasi news Actress Raasi films Actress Raasi life Actress Raasi fam Venkatesh Tollywood

Next Gallery

Shani Dev Effect: దసరా నుంచి ఈ రాశుల వారిపై శనిదేవుడు చల్లని చూపులు.. ఈ రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..