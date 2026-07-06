/Rambha Net Worth: రంభ 2,000 కోట్ల ఆస్తుల వెనుక అసలు కథ ఇదేనా?

Rambha Net Worth: ఒకప్పుడు దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో స్టార్ హీరోయిన్గా వెలుగొందిన రంభ, ఇప్పుడు తన కుటుంబ జీవితంతో పాటు వ్యాపార రంగంలో కూడా విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఎన్నో హిట్ సినిమాల్లో నటించిన ఆమె, తన అందం, నటన, డ్యాన్స్తో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించింది.
1990ల చివరి నుంచి 2000ల ప్రారంభం వరకు రంభకు వరుస సినిమా అవకాశాలు వచ్చాయి. ఆ సమయంలో చిరంజీవి, నాగార్జున, బాలకృష్ణ, వెంకటేష్, రాజేంద్ర ప్రసాద్ వంటి తెలుగు స్టార్ హీరోలతో పాటు రజనీకాంత్, విజయకాంత్, సల్మాన్ ఖాన్ వంటి ఇతర భాషల ప్రముఖ హీరోల సరసన కూడా నటించింది. కమర్షియల్ సినిమాల్లో ఆమెకు మంచి డిమాండ్ ఉండేది. అప్పట్లో అత్యధిక పారితోషికం అందుకున్న హీరోయిన్లలో రంభ కూడా ఒకరిగా నిలిచింది.
సినిమాల్లో అవకాశాలు తగ్గిన తర్వాత రంభ తన వ్యక్తిగత జీవితంపై దృష్టి పెట్టింది. కెనడాకు చెందిన వ్యాపారవేత్త ఇంద్రకుమార్ పద్మనాథన్ను వివాహం చేసుకుని అక్కడే స్థిరపడింది. పెళ్లి తర్వాత కుటుంబ బాధ్యతలతో పాటు వ్యాపార కార్యకలాపాల్లో కూడా చురుకుగా పాల్గొంటున్నట్లు సమాచారం. భర్త నిర్వహిస్తున్న వ్యాపారాల్లో భాగస్వామిగా ఉండటంతో పాటు పెట్టుబడుల నిర్వహణలో కూడా ఆమె పాత్ర ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఇటీవల రంభ కుటుంబ ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.2,000 కోట్ల వరకు ఉంటుందనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ సంఖ్యపై రంభ లేదా ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అందువల్ల ఈ ప్రచారాన్ని అధికారిక సమాచారం అని చెప్పలేం.
సినిమాల్లో సంపాదించిన ఆదాయాన్ని రియల్ ఎస్టేట్, ఇతర రంగాల్లో పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లు కూడా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అలాగే కెనడా, చెన్నై, హైదరాబాద్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఆమెకు ఆస్తులు ఉన్నాయని పలు కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే వీటిపై కూడా అధికారిక ధృవీకరణ లేదు.
ప్రస్తుతం రంభ తన ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడితో కుటుంబ జీవితాన్ని ఆనందంగా గడుపుతోంది. అప్పుడప్పుడు టెలివిజన్ కార్యక్రమాల్లో జడ్జిగా కూడా కనిపిస్తోంది. మంచి కథ, బలమైన పాత్ర దొరికితే మళ్లీ సినిమాల్లో నటించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని గతంలో పలు సందర్భాల్లో వెల్లడించింది. దీంతో ఆమె రీ-ఎంట్రీ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.