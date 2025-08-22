Rambha Net Worth: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ ఒకప్పుడు..ఇప్పుడు రూ.2,000 కోట్లకు అధిపతి..ఆ బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా?

Actress Rambha Net Worth: ఒకప్పుడు అబ్బాయిల కలల యువరాణి అయిన ఈ నటి 16 సంవత్సరాల వయసులో కథానాయికగా చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆమె తన మొదటి సినిమాలోనే హిట్ అందుకుంది. తక్కువ కాలంలోనే అందరూ స్టార్ హీరోల సరసన నటించింది. ఇప్పుడు ఆమె 5 కంపెనీలకు యజమాని.. దాదాపు రూ. 2000 కోట్ల ఆస్తులను కలిగి ఉంది. ఈ నటి ప్రస్తుతం సినిమాల్లోకి తిరిగి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఆమె ఎవరో మీకు తెలుసా?
ఒకప్పుడు దక్షిణ చిత్ర పరిశ్రమలో స్టార్ హీరోయిన్గా వెలుగొందిన ఈ నటి 90లలో సినీ ప్రేమికుల కలల రాణి. ఆమె 15 సంవత్సరాల వయసులో మలయాళ సినిమాలోకి అడుగుపెట్టింది. అదే సమయంలో ఆమె తెలుగులో కూడా నటించింది. తక్కువ కాలంలోనే స్టార్డమ్ను సాధించింది. ఆమె తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ, మలయాళ భాషలలో అనేక చిత్రాలలో నటించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంది.
ఈ నటి చాలా కాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఆమె తిరిగి సినిమా పరిశ్రమకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఆమె మరెవరో కాదు ప్రముఖ నటి రంభ. 1992లో వినీత్ తో కలిసి "సర్గం" చిత్రంలో నటించింది. అదే సమయంలో తెలుగులో "ఆ ఒక్కటి అడక్కు" చిత్రంలో నటించింది. తమిళంలో "ఉజవాన్" చిత్రంతో హీరోయిన్ గా అరంగేట్రం చేసింది. తెలుగులో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, వెంకటేష్, బాలకృష్ణ, ఎన్టీఆర్ వంటి స్టార్ హీరోలతో ఆమె జతకట్టింది.
హీరోయిన్ గా ఉండటమే కాకుండా ప్రత్యేక గీతాలతో (ఐటెమ్ సాంగ్స్) కూడా అలరించింది. 2010లో రంభ కెనడియన్ వ్యాపారవేత్త ఇంద్రకుమార్ పద్మనాభన్ ను వివాహం చేసుకుని విదేశాల్లో స్థిరపడింది. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు.
చాలా కాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న రంభ ఇటీవల అనేక రియాలిటీ షోలకు న్యాయనిర్ణేతగా వ్యవహరించింది. రంభ ఇప్పటివరకు సినిమాల్లో నటించలేదు. కానీ ఆమె సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఆమె తన కుటుంబ ఫోటోలను క్రమం తప్పకుండా షేర్ చేస్తుంటుంది. ఆమె లక్షలాది మంది అభిమానులు తమ అభిమాన నటి సినిమాల్లోకి తిరిగి రావాలని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
నటి రంభ భర్త ఒక పెద్ద వ్యాపారవేత్త. ఇంటి ఇంటీరియర్స్ కు పేరుగాంచిన మ్యాజిక్ వుడ్స్ అనే కంపెనీకి ఆయన డైరెక్టర్. ఇంద్రకుమార్ మొత్తం 5 కంపెనీలను నడుపుతున్నాడు. వీటిలో కొన్ని కంపెనీలు చెన్నైలో పనిచేస్తున్నాయి. ఆయన రూ. 2000 కోట్ల విలువైన ఆస్తులకు యజమాని అని సమాచారం.
యుద్ధంలో ప్రభావితమైన విద్యార్థుల విద్యలో మార్పు తీసుకురావడానికి రంభ భర్త శ్రీలంకలో విద్యాసంస్థలను స్థాపించారు. వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడానికి ఆయన కొన్ని ఐటీ కంపెనీలను కూడా స్థాపించినట్లు తెలుస్తోంది.