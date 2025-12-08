English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Star Actress : 17 ఏళ్ల వయసులో లెక్చరర్‌తో ఒకేగదిలో.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్..

Star Actress : 17 ఏళ్ల వయసులో లెక్చరర్‌తో ఒకేగదిలో.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్..

Actress rashi singh latest comments: నటి రాశి సింగ్ తన కాలేజీ డేస్ లో ఉండగా ఒక లెక్చరర్ తన వెంటన పడేవాడని ఆ సమయంలో తనకు 17 ఏళ్లని చెప్పింది. ఇద్దరం వైవా క్వశ్చన్స్  సమయంలో  చేసేపనుల్ని నటి తాజాగా ఇంటర్వ్యూలో బైటపెట్టింది. ఈ  కామెంట్స్ ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచాయి. 
 
1 /6

ఇటీవల కొంతమంది హీరోయిన్లు తమకు చిన్న తనంలో ఎదురైన వేధింపుల ఘటనలను పబ్లిక్ గానే చెప్పుకుంటున్నారు. తమను ఇంటిపక్కన వారు వేధించిన ఘటనలను బైటపెడుతున్నారు. అయితే.. మూవీ ఇండస్ట్రీలో తరచుగా కాస్టింగ్ కౌచ్ అంశం వార్తలలో ఉంటునే ఉంటుంది.  

2 /6

 కొన్ని చోట్ల చాన్స్ లు ఇస్తామని డైరెక్టర్ లు, మూవీ టీమ్  ఫోన్ లు చేసి మరీ వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారంటూ ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పుకున్నారు. మొత్తంగా ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. నటి రాశిసింగ్ చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.  

3 /6

శశి సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయం అయిన నటి రాశీసింగ్ తనకంటూ ఫాలోయింగ్ ను క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో  ప్రేమ్ కుమార్, భూతద్దం భాస్కర్, ప్రసన్నవదనం, బ్లైండ్ స్పాట్ లాంటి సినిమాల్లో నటించారు.

4 /6

అయితే.. హీరో రామ్ తరుణ్ తో నటించిన పాంచ్ మినార్ లో నటించింది. ప్రస్తుతం.. రాశి సింగ్ 3 రోజెస్ సీజన్ 2 వెబ్ సిరిస్ లో నటిస్తుంది. ఇది ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అవుతుంది.ఈ క్రమంలో మూవీ ప్రమోషన్లలో నటిన రాశిసింగ్ చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచాయి.  

5 /6

నటి రాశి సింగ్ మాట్లాడుతూ.. తాను కాలేజీ డేస్ లో ఉన్నప్పుడు తనను ఒక లెక్చరర్ బాగా ట్రై చేశాడని చెప్పింది. తనకు చాలా ఫెవర్స్ చేశాడని,  ఎగ్జామ్ ముందే క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇచ్చేవాడని చెప్పింది. అంతే కాకుండా..  వైవాలో ఏమి అడిగేవారు కాదని, దాని బదులు మేమిద్దరం టైమ్ పాస్ చేసుకున్నామంటూ మాట్లాడింది. అప్పుడు తనకు 17ఏళ్లు అని చెప్పింది. అంతే కాకుండా.. ఆయనకు పెళ్లికాలేదని టీనేజ్ లెక్చరర్ అని చెప్పింది.  

6 /6

కానీ ఇప్పుడు ఆ లెక్చరర్ ఇంకా తనను ఫాలో అవుతున్నాడని, అతనికి పెళ్లి కూడా అయిపోయిందని కూడా నటి రాశిసింగ్ చెప్పుకొచ్చింది.  ఈ కామెంట్స్ పై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది. దీనిపై కొంత మంది నెటిజన్లు  రాశిసింగ్ ను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. అప్పట్లోనే మరీ ముదురులా ఉన్నవ్.. ఇప్పుడు లిస్ట్ బాగా పెరిగిపోయి ఉంటుందని  కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Rashi Singh Actress Rashi Singh 3 roses season2 rasi singh interviews

Next Gallery

Loan: RBI గుడ్ న్యూస్.. ఈ 5 బ్యాంకుల్లో తక్కువ వడ్డీతో లోన్స్.. ఏ బ్యాంకులో వడ్డీ రేట్లు ఎలా?