  • Rashmi Gautam: వచ్చే డబ్బులు దానికి కూడా సరిపోదు..అనుకున్నా ఏం బయటకు చెప్పలేను భరించాల్సిందే.. రష్మీ ఎమోషనల్!

Rashmi Gautam: వచ్చే డబ్బులు దానికి కూడా సరిపోదు..అనుకున్నా ఏం బయటకు చెప్పలేను భరించాల్సిందే.. రష్మీ ఎమోషనల్!

Rashmi Gautam: తెలుగు టెలివిజన్‌లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కామెడీ షో జబర్దస్త్ దాదాపు 13 సంవత్సరాలుగా ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందిస్తోంది. ప్రతి వారం లాగే ఈసారి కూడా కొత్త ఎపిసోడ్‌కు సంబంధించిన ప్రోమో విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ప్రోమోలో పలువురు కమెడియన్లు చేసిన స్కిట్లు నవ్వులు పూయించాయి.
ఈ వారం ప్రత్యేకంగా రాకాస మూవీ టీమ్ నుంచి హీరో సంగీత్ శోభన్, హీరోయిన్ నయన్ సారిక పాల్గొని షోకు మరింత ఆకర్షణ తీసుకువచ్చారు. ఆటో రాంప్రసాద్‌తో కలిసి చేసిన స్కిట్‌లో వారి మధ్య జరిగిన సంభాషణలు ప్రేక్షకులను నవ్వించాయి. 

ఒక స్కిట్‌లో నయన్ సారిక, మహేష్ బాబు గురించి చెప్పిన పంచ్ ప్రేక్షకులను అలరించింది. అలాగే నిహారిక చేసిన సెటైర్లు కూడా హైలైట్‌గా నిలిచాయి. ఈ ఎపిసోడ్‌లో ప్రతి స్కిట్‌లోనూ పంచ్‌లు బలంగా పేలాయి.

అయితే ఈ ప్రోమోలో ముఖ్యంగా ఆకట్టుకున్నది యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ రియాక్షన్. ఒక స్కిట్‌లో ఆమెపై వచ్చిన కామెంట్స్‌కు స్పందిస్తూ "అనుకున్నా కూడా బయటకు చెప్పలేను, భరించాల్సిందే" అని చెప్పిన మాటలు అందరినీ ఆలోచింపజేశాయి. ఈ మాటలతో రష్మీ భావోద్వేగం స్పష్టంగా కనిపించింది.

ఒక స్కిట్‌లో శ్రీకాకుళం టీమ్ వచ్చి.. మొన్న రష్మిగారి తగువు తీర్చాం కదా? మరి డబ్బులిచ్చారా అని పనివాడు అడుగుతాడు. ఆవిడకి వచ్చిందే కేవలం 4 వేలు.. ఇక మనకేం ఇస్తుంది అంటాడు ఓనర్. అది కరెక్టే.. మీకు మేకప్‌కి సరిపోదు ఉంచుకోండని రష్మిపై.. జోక్ వేశారు. ఆ మాటలతో జడ్జి కృష్ణభగవాన్ రెస్పాండ్ అవుతూ.. పాపం ఆవిడ ఏం అనుకోదని అంటాడు. 

అనుకున్నా ఏం బయటకు చెప్పలేను భరించాల్సిందేనంటూ అంటూ ఓ డైలాగ్ వదులుంది రష్మి.  ఇంకా బుల్లెట్ భాస్కర్, ఫైమా, పొట్టి నరేష్ చేసిన స్కిట్ కూడా వినోదాన్ని పంచింది. పెళ్లి, ప్రేమ గురించి వచ్చిన డైలాగ్స్ ప్రేక్షకులను నవ్వుల్లో ముంచేశాయి. అలాగే రాకేష్, రోహిణి మధ్య జరిగిన స్కిట్‌లో పెళ్లి సన్నివేశం కామెడీగా మారింది. ఈ వారం జబర్దస్త్ ఎపిసోడ్ నవ్వులు, ఎమోషన్ కలగలిపిన వినోదంతో ప్రేక్షకులను అలరించబోతోంది. ఈ పూర్తి ఎపిసోడ్‌ను చూడాలంటే మార్చి 27, 28 తేదీలలో ప్రసారమయ్యే కార్యక్రమాన్ని చూడాలి.

Jabardasth Latest Promo Rashmi Gautam emotional Rashmi Gautam salary comments Jabardasth comedy show 2026 Jabardasth promo viral

PM Modi: మళ్లీ లాక్ డౌన్.?... రాజ్య సభలో పిడుగు లాంటి ప్రకటన చేసిన మోదీ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?