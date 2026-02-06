English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Herione: అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారు.. తెలుగు హీరోయిన్ ఆవేదన..!

Herione: అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారు.. తెలుగు హీరోయిన్ ఆవేదన..!

Star Herione: ప్రస్తుతం సాధారణ మనుషుల దగ్గర నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు సోషల్ మీడియా అనేది.. ప్రతిరోజు వాడే ప్లాట్ఫారం అయిపోయింది. ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీలకు ఇది అభిమానులతో దగ్గరగా ఉండే వేదికగా మారింది. కానీ అదే సమయంలో, కొందరు వ్యక్తులు ఇదే వేదికను వేధింపులకు ఉపయోగిస్తున్నారు. 
 
1 /5

సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది ముఖ్యంగా.. హీరోయిన్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకుని అసభ్యకరమైన కామెంట్లు, మెసేజ్‌లతో మానసికంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు.

2 /5

తాజాగా హీరోయిన్ రవీనా రవి తనకు ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను సోషల్ మీడియా ద్వారా బయటపెట్టింది. గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఒక వ్యక్తి తనను నిరంతరం వేధిస్తున్నాడని ఆమె చెప్పింది. తనను మాత్రమే కాదు..తన కుటుంబ సభ్యులను, స్నేహితులను కూడా అతడు టార్గెట్ చేస్తున్నాడని వెల్లడించింది. ఈ విషయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయలేక ఆమె భావోద్వేగంగా స్పందించింది.

3 /5

రవీనా రవి కోలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. 2017లో విడుదలైన ఒక తమిళ చిత్రంతో ఆమె నటిగా పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత పలు సినిమాల్లో నటిస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. నటిగా మాత్రమే కాదు, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్‌గా కూడా ఆమెకు మంచి పేరు ఉంది. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల చిత్రాలకు తన గొంతు అందించింది.  

4 /5

ఇటీవల ఆమె చేసిన పోస్ట్‌లో, తనను వేధిస్తున్న వ్యక్తి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నాడని తెలిపింది. తనతో పరిచయం ఉందని, నిశ్చితార్థం జరిగిందని అబద్ధాలు చెబుతూ ఇతరులను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాడని పేర్కొంది. ఎన్నిసార్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా వేధింపులు ఆగలేదని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

5 /5

ఈ పరిస్థితుల వల్ల తన కుటుంబం తీవ్రంగా బాధపడుతోందని, అందుకే ఈ విషయాన్ని పబ్లిక్‌గా చెప్పాల్సి వచ్చిందని రవీనా తెలిపింది. ఇలాంటి వేధింపులు ఎదుర్కొనే మహిళలు ముందుగా ఆ అకౌంట్లను బ్లాక్ చేయాలని, స్పందించకుండా చట్టపరమైన మార్గాలు ఎంచుకోవాలని ఆమె సూచించింది.

Raveena Ravi Telugu actress harassment Social media harassment actress abuse online heroine harassment news Raveena Ravi harassment issue

Next Gallery

U19 World Cup 2026: అండర్‌ 19 వరల్డ్‌కప్‌లో చితక్కొట్టిన చిచ్చరపిడుగు.. సూర్యవంశీ రికార్డు బద్దలు