Nagarjuna: నాగార్జున చేతిలో మోసపోయిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఛాన్స్ ఇస్తాను అంటూ హీరో మాటలు..!

Nagarjuna Heroine : టాలీవుడ్ హీరో నాగార్జున అక్కినేని పేరు వినగానే అభిమానుల్లో మన్మధుడు లేకపోతే కింగ్ అనే పదాలు గుర్తొస్తాయి. సినిమాల పరింగానే కాదు వ్యక్తిత్వం పరంగా కూడా ఆయన ఎంతోమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. అలాంటి నాగార్జున గురించి ఓ హీరోయిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒకప్పుడు సంచలనంగా మారాయి. నాగార్జున గారు తనను మోసం చేశారు అంటూ ఆమె మాట్లాడిన మాటలు అప్పట్లో చాలామందిని ఆశ్చర్యపరిచాయి. అసలు ఈ వ్యాఖ్యలు ఎందుకు వచ్చాయి? ఆ హీరోయిన్ ఎవరు? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నాగార్జున తనని మోసం చేశారు అని ఒక స్టార్ హీరోయిన్ చెప్పడం అప్పట్లో అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది.. అసలు విషయానికి వస్తే 2001లో విడుదలై సూపర్ హిట్ అయిన ఆనందం.. సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన హీరోయిన్ రేఖ. ఈ సినిమాలో ఆకాష్కు జోడీగా నటించిన రేఖ.. తన నటనతో మంచి పేరు తెచ్చుకుంది.
హీరోని తిట్టుకుంటూ ప్రేమలో పడే పాత్రలో ఆమె నటన ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమా తర్వాత రేఖకు వరుసగా అవకాశాలు వచ్చాయి. ఒకటో నెంబర్ కుర్రాడు, దొంగోడు, నిన్న నేడు రేపు వంటి సినిమాల్లో నటించింది.
అయితే సినిమాలు చేసినంత ఈజీగా ఆమెకు పెద్ద విజయాలు మాత్రం రాలేదు. అయినా సరే..ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో నాగార్జున, విజయభాస్కర్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన మన్మధుడు.. సినిమాలో రేఖకు ఓ అతిథి పాత్ర చేసే అవకాశం వచ్చింది. ఆ సినిమా బ్లాక్బస్టర్ అయ్యింది. అదే సమయంలో నాగార్జున గారు “మరో సినిమాలో నీకు తప్పకుండా మంచి పాత్ర ఇస్తాను” అని మాటిచ్చారని రేఖ చెప్పింది.
కానీ ఆ మాట నిజం కాలేదని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. సంవత్సరాలు గడిచినా కూడా ఆ అవకాశం రాలేదని.. వస్తుందేమో అనే ఆశతో చాలాకాలం ఎదురుచూశానని ఆమె ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపింది. చివరకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అవకాశాలు తగ్గిపోవడంతో కన్నడ సినిమాల వైపు వెళ్లింది. అక్కడ కూడా కొన్నేళ్లు నటించిన తర్వాత ప్రస్తుతం ముంబైలో స్థిరపడింది.
ఇటీవల ఓ టీవీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రేఖ, తన కెరీర్లో ఎదురైన కష్టాలు..మీడియాతో ఎదురైన అనుభవాలను కూడా పంచుకుంది. ఒకసారి తాను బతికే ఉండగా, మీడియా తనను చనిపోయినట్లు వార్తలు రాసిందని చెప్పి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.