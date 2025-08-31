Casting Couch: 15 ఏళ్లకే క్యాస్టింగ్ కౌచ్ బారిన పడ్డ స్టార్ బ్యూటీ…తరువాత ఆయనతోనే యాక్ట్ చేస్తూ..!

Star Actress About Casting Couch: ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ పై నోరు విప్పి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది బిగ్ బాస్ బ్యూటీ ప్రస్తుతం ఈ విషయం వైరల్ గా మారింది. ఏకంగా పదో తరగతిలోనే తను ఇలాంటి అనుభవం ఎదుర్కొన్నాను అని ఆమె చెప్పడం ప్రస్తుతం సంచలనం సృష్టిస్తుంది..
తెలుగు బుల్లితెరపై పలు సీరియల్స్ లో, జబర్దస్త్ కామెడీ షో ద్వారా మంచి పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న వారిలో రీతూ చౌదరి కూడా ఒకరు. ఇలా ఎంతో పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న రీతూ చౌదరి ఈమధ్య ఎక్కడ కనిపించడం లేదు.
కానీ సోషల్ మీడియాలో మాత్రం నిత్యం ఆక్టివ్ గానే ఉంటూ తన గ్లామర్ అందాలతో కుర్రాళ్ళను ఆకట్టుకునేలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సినిమా అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నప్పటికీ...తనకి సరైన అవకాశాలు లభించలేదని ఎన్నో సందర్భాలలో తెలిపింది రీతూ చౌదరి.
గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న రీతు చౌదరి తాను ఎదుర్కొన్న ఒక చేదు అనుభవాన్ని తెలియజేసింది. తాను పదవ తరగతి చదువుతున్న సమయంలో సీరియల్ లో నటించేందుకు ప్రయత్నాలు చేశానని.. అది కూడా ఒక ఫేమస్ సీరియల్ డైరెక్టర్ కావడం చేత ట్రై చేశాను.
కానీ ఆ డైరెక్టర్ మేనేజర్ మాత్రం..తన దగ్గరికి వచ్చి డైరెక్టర్ తో ఇలా చేస్తే తనకు అవకాశాలు ఇస్తారని చెప్పడంతో తనకి నచ్చక అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయానని తెలిపింది.. అయితే ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులు చదువుకొని మరి వచ్చాను. అప్పుడు మళ్లీ అవకాశాలు వచ్చి సీరియల్ లోకి ఎంట్రీ అయ్యి పలు సీరియల్స్ లో నటించాను.
అయితే అప్పుడు ఎవరైతే తనని లోబర్చుకోవాలని చూశారో వారి డైరెక్షన్లోనే నటించానని.. అప్పుడు అలా అన్నారు కదా అని అడుగుదామనుకున్నాను కానీ ఎందుకో అడగలేకపోయానని తెలిపింది రీతూ చౌదరి.