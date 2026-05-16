సీనియర్ నటి, మాజీ మంత్రి రోజా కుటుంబంలో ప్రస్తుతం ఆనంద వాతావరణం నెలకొంది. ఆమె కుమార్తె అన్షు మాలిక అమెరికాలో అరుదైన గౌరవాన్ని అందుకుని వార్తల్లో నిలిచింది. ఇండియానా యూనివర్సిటీలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే “హెర్మన్ బి వెల్స్ డిస్టింగ్విష్డ్ సీనియర్ అవార్డు” అందుకున్న తొలి భారతీయ విద్యార్థినిగా అన్షు మాలిక గుర్తింపు పొందింది. ఈ వార్త తెలిసిన వెంటనే రోజా అభిమానులు కూడా సోషల్ మీడియాలో అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు.
అన్షు మాలిక ప్రస్తుతం అమెరికాలోని ఇండియానా యూనివర్సిటీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుతోంది. చదువుతో పాటు లీడర్షిప్ లక్షణాలు, సామాజిక బాధ్యత, టెక్నాలజీ రంగంలో ప్రతిభ చూపిన విద్యార్థులకు ఈ అవార్డు ఇస్తారు. అలాంటి అరుదైన గుర్తింపును అన్షు సాధించడం విశేషంగా మారింది. ఇప్పటి వరకు ఈ అవార్డును ఏ భారతీయ విద్యార్థి కూడా అందుకోలేదని సమాచారం.
ఇటీవలే అన్షు “హయ్యెస్ట్ డిస్టింక్షన్”తో తన గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసింది. ఈ సందర్భంగా రోజా సోషల్ మీడియాలో భావోద్వేగ పోస్ట్ కూడా పెట్టింది. మదర్స్ డే సమయంలో తన కూతురు ఈ స్థాయి విజయాన్ని సాధించడం జీవితంలో మరిచిపోలేని బహుమతి అని ఆమె చెప్పింది. “ఇదే నాకు వచ్చిన గొప్ప మదర్స్ డే గిఫ్ట్” అంటూ రోజా తన ఆనందాన్ని అభిమానులతో పంచుకుంది.
అన్షు మాలికకు ఇది మొదటి అవార్డు కాదు. ఇప్పటికే ఆమె ఎన్నో అంతర్జాతీయ గుర్తింపులు సాధించింది. మౌరీన్ బిగ్గర్స్ లీడర్షిప్ అవార్డు, లడ్డి అకాడెమిక్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు, ఫౌండర్స్ స్కాలర్ వంటి గౌరవాలు కూడా ఆమె ఖాతాలో ఉన్నాయి. అదనంగా గ్లోబల్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ అవార్డు 2024, గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్ అడ్వకేట్ అవార్డు 2025 వంటి పురస్కారాలు కూడా అందుకుంది.
సినిమా, రాజకీయ రంగాల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రోజా కూతురు కూడా అదే దారిలో వెళ్తుందని చాలా మంది భావించారు. కానీ అన్షు మాత్రం చదువులోనే తన ప్రతిభను చూపిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. అయితే రోజా అభిమానులు మాత్రం ఆమెను భవిష్యత్తులో హీరోయిన్గా చూడాలని కోరుకుంటున్నారు.